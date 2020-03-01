Меган Маркл повернеться у Голлівуд у супергеройському фільмі, – ЗМІ

Не секрет, що герцогиня Сассекська планує продовжити свою акторську кар'єру після тривалої перерви. Меган Маркл хоче повернутися на широкі екрани, знявшись у фільмі про супергероїв. Її агенти вже ведуть переговори з кінокомпанією Marvel.

Після відходу від королівської родини герцогиня планує відновити акторську кар'єру. Вона вже розпочала співпрацю з кіностудією Disney та займеться озвучкою мультиплікаційних персонажів майбутніх дитячих стрічок. Крім цього, Меган Маркл стане ведучою 10 епізодів реаліті-шоу на стрімінговій платформі Netflix та даватиме героям поради щодо сімейного життя.

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Як повідомляє видання Daily Mail, герцогиня не стала обмежуватися лише телебаченням та мультфільмами. Її агенти активно підшукують ролі у фільмах про супергероїв. Якщо прибутки від роботи з Disney будуть спрямовані на на рахунок організації Elephants Without Borders, то зйомки у стрічках Marvel можуть суттєво поповнити родинний бюджет герцогів Сассекських. Адже акторки, які славляться екранізаціє супергероїв коміксів, – незмінно очолюють голлівудський список Forbes.

Вона сказала, що хоче, щоб її повернення до акторської діяльності було пов'язане з фільмом про супергероїв. Вона планує кілька зустрічей в Голлівуді, щоб обговорити подальші можливості. Вона може виступити закадрово, подарувавши свій голос персонажу, або навіть знятися в кіно особисто,

– зазначили інсайдери.

Меган Маркл усвідомлює, що співпраця з компанією Marvel може принести їй приголомшливий успіх. Така кінопродукція орієнтована на світову аудиторію і заробляє мільярди у прокаті.

Герцогиня розуміє, що їй необхідно працювати над своєю акторською майстерністю. Але навряд чи глядачі зможуть оминути увагою картини, до роботи у якій долучилася дружина онука Її Величності. За оцінками експертів, за роль Чорної вдови Меган може отримати 30 мільйонів фунтів стерлінгів – понад 900 мільйонів гривень.



Меган Маркл планує знятися у фільмі про супергероїв / Instagram / @sussexroyal

Варто нагадати, що про співпрацю Меган Маркл з Disney домовився сам принц Гаррі. Сталось це, коли пара відвідала у Лондоні прем'єрний показ фільму "Король Лев". Вона також планує зайнятись виробництвом і озвучуванням документальних фільмів на гострі соціальні теми. Транслюватиме фільм популярна стрімінгова компанія Netflix.