Меган Маркл повторила свій минулорічний образ: фото

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Принц Гаррі та Меган Маркл в Африці
Принц Гаррі та Меган Маркл в Африці / www.gettyimages.com

Сьогодні, 23 вересня, у герцогів Сассекських стартував анонсованих тур африканськими країнами. Графік принца Гаррі та Меган Маркл дуже насичений, відтак всього за один день подружжя встигло взяти участь у кількох заходах.

Вранці представники королівської сім'ї відвідали організацію Justice Desk. А вже за кілька годин після цього принц Гаррі та Меган Маркл з'явились у Музеї шостого кварталу, в якому для них зробили екскурсію та розповіли про тисячі сімей, які постраждали від расової дискримінації.

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Для публічного виходу герцогиня Сассекська обрала скромну та витончену сукню від Veronica Beard. Вбрання Меган Маркл вже демонструвала під час візиту в Тонга. Однак цього разу дружина принца Гаррі доповнила образ улюбленим взуттям на танкетці. 

Принц Гаррі та Меган Маркл у Кейптауні
Принц Гаррі та Меган Маркл у Кейптауні / Getty Images


​Меган Маркл в Австралії, жовтень 2018 року / Getty Images

Та на візиті до музею Кейптауну принц Гаррі та Меган Маркл не завершили день. Одразу після світської зустрічі герцоги Сассекські вирушили на прогулянку особливим районом столиці ПАР. Саме там у 1966 році відбувалось примусове виселення корінного населення, щоб звільнити місце для білошкірих людей. Під час прогулянки Гаррі та Меган поспілкувались із місцевими жителями, які почастували їх національними стравами. 

Герцоги Сассекські
Герцоги Сассекські / Getty Images

Як відомо, міжнародне турне принца Гаррі та Меган Маркл триватиме 10 днів. Герцоги  Сассекські запланували 35 офіційних зустрічей та подій, тому графік їхньої мандрівки дуже насичений. До Африки вони взяли маленького Арчі Харрісона, який на час відсутності зіркових батьків перебуватиме під наглядом няні. 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я Африка
Джерело: LifeStyle 24
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