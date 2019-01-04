Меган Маркл позбулася старого гардеробу незвичним способом: цікаві деталі

37-річна дружина принца Гаррі після того, як стала частиною королівської сім'ї повністю змінила свій стиль. Однак від голлівудського життя Меган Маркл залишилось чимало речей гламурного стилю. Герцогиня Сассекська знайшла незвичайний спосіб, аби їх позбутися.

Після того, як Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі і представником королівської сім'ї, їй довелось добряче попрацювати на своїм стилем і кардинально змінити гардероб. Однак, оскільки теперішня герцогиня Сассекська раніше була зіркою Голлівуду, відвертих і гламурних речей у неї залишилося вдосталь.

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Всім відомо, що Меган Маркл активно займається благодійністю, тому старий одяг герцогиня вирішила не викидати у смітних, а видумала цікавий спосіб, як із ним розпрощатися.

Як повідомляє Vanity Fair, 37-річна вагітна Меган Маркл влаштувала особливу вечірку для самої себе. Захід отримав неофіційну назву "Sayonara Zara" (Zara – популярний іспанський бренд одягу, мас-маркет, – 24 канал). На вечірці Меган Маркл роздавала одяг зі своєї шафи запрошеним гостям, оскільки тепер її стиль кардинально змінився. Охочі вибирали речі, які їм найбільше сподобалися, а герцогиня із задоволенням прощалася з ними.