Меган Маркл пожартувала зі своєї вагітності: кумедні деталі

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Меган Маркл пожартувала
Меган Маркл пожартувала / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекська не поспішає відпочивати у Букінгемському палаці, а натомість активно відвідує світські та урочисті заходи. Не соромиться Меган Маркл і підкреслювати свою вагітність, а під час одного з публічних виходів навіть пожартувала зі свого стану.

У вівторок, 18 грудня, герцогиня Сассекська відвідала будинок для літніх людей Brinsworth House. На анонсовану зустріч вагітна Меган Маркл вбрала приталену сукню, підкресливши свій округлий живіт. 

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Дружина принца Гаррі поспілкувалась з колишніми акторами, співаками та танцівниками, які живуть у Brinsworth House. З літніми людьми Меган Маркл швидко знайшла спільну мову, адже до заміжжя вона теж активно брала участь у зйомках голлівудських серіалів та фільмів.

Як повідомляє People, не обійшлась зустріч без курйозів. Меган Маркл у бесіді з 87-річною Жозефін Гордон зізналась, що почувається чудово і "дуже вагітною". Зробила герцогиня це з невимушеною посмішкою, мило погладжуючи свій округлий живіт. 

Добре себе почуваю, а ще дуже вагітно, – пожартувала Меган Маркл.

Нагадаємо, що всередині жовтня Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року. Згодом інсайдери західних ЗМІ розповіли, що Меган Маркл очікує на появу двійні, а принц Гаррі зі своєю чарівною дружиною вже взялись підбирати імена для дівчаток. 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Курйозні новини Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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