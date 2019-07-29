Меган Маркл презентувала обкладинку свого першого Vogue: фото

Герцогиня Сассекська упродовж місяця активно працювала над створенням нового випуску журналу Vogue. Перед виходом вересневого номера Меган Маркл вирішила поділитись своїми досягненнями з прихильниками.

Ще у червні 2019 року представники британського Vogue розповіли прихильникам, що ведуть перемовини з Меган Маркл щодо співпраці. Вже за місяць офіційно оголосили: герцогиня Сассекська таки стала зірковим редактором глянцю.

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Невдовзі новий вересневий випуск Vogue надійде у продаж. Щоб підігріти цікавість публіки до видання, у мережі опублікували макет обкладинки, яку створила Меган Маркл. Прикрасила глянець не одна знаменитість, а одразу ж 15. За інформацією глянцю, дружина принца Гаррі особисто підбирала героїнь для випуску. Серед них – моделі Адво Абоа, Крісті Тарлінгтон і Адут Акех, активістка Грета Тунберг, прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, акторки Джемма Чан, Яру Шахід, Сальма Хайек, Джейн Фонда.

Символічно на обкладинці Vogue залишилось ще одне місце серед фото зіркових героїнь. Таким чином Меган Маркл показала, що кожна читачка глянцю може приміряти роль зірки видання.

"Бути запрошеним редактором Vogue – це дуже корисний і пізнавальний досвід. Я поринула в цей процес, працюючи упродовж місяців. І тепер я щаслива, що можу поділитися з вами тим, що ми створили. Величезне дякую всім друзям, які підтримали мене в цьому починанні, витративши свій час і енергію, щоб допомогти мені наповнити ці сторінки. Окрема подяка Едварду Еннінфулю (головний редактор британського Vogue, – LifeStyle 24) за цю чудову можливість!" – поділилась Меган Маркл.

Зазначається, що головна тема випуску – Forces To Change, що в перекладі означає "сили для змін". У новому Vogue читачі зможуть прочитати інтерв'ю Меган Маркл з Мішель Обамою. Окрім цього, принц Гаррі теж долучився до створення номера: він взяв ексклюзивні коментарі у британського приматолога, етолога і антрополога Джейн Гудолл.