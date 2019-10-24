Меган Маркл прикрасила обкладинку ювілейного номера британського глянцю

У грудні цього року британській версії журналу Tatler виповнюється 310 років. З нагоди ювілейної дати редактор глянцю вирішив прикрасити лицеву сторінку обличчям найбільш обговорюваної персони у Великобританії. На обкладинці Tatler – герцогиня Сассекська, Меган Маркл.

Як відомо, представникам королівської сім'ї не дозволяється напряму спілкуватися із пресою чи погоджуватися на стилізовані зйомки. Однак це не є причиною відсутності їхніх облич на обкладинках журналів. На інстаграм-сторінці британського Tatler з'явився анонс листопадового номера, який прикрасило фото Меган Маркл.

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Головний редактор журналу Річард Деннен заявив, що він не дарма обрав саме герцогиню Сассекську. Після весілля з принцом Гаррі та народження первіста вона стала найбільш обговорюваною персоною не лише у Великобританії, а у всьому світі.

Я думаю, вона казкова. Мені подобається, що вона незалежна і не боїться робити все по-своєму. Мені подобається її вибір одягу: її вбрання шикарні, складні і дорослі. І також подобається, як вона приносить свіжий подих Каліфорнії в пилові коридори старої гвардії,

– сказав Річард Деннен про Меган Маркл.

Інтерв'ю герцогині Сассекської у ювілейному номері не буде, проте редакція Tatler провела загальнонаціональне опитування і дізналася, як британці ставляться до Меган Маркл. Свою експертну думку про герцогиню Сассекську висловлять також чотири журналісти в окремо відведених для них колонках.



Меган Маркл на ювійленій обкладинці британського Tatler / Instagram / @tatlermagazine