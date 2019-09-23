Меган Маркл, принц Гаррі і їхній син Арчі прибули до Африки: з'явилися перші фото

Африканський тур королівського сімейства герцогів Сассекських офіційно розпочато. Сьогодні вранці, 23 вересня, Меган Маркл і принц Гаррі приземлилися в аеропорту Кейптауна разом зі своїм 4-місячним сином.

Перший сімейний тур герцогів Сассекських в оновленому складі розпочався сьогодні, 23 вересня. Для виконання своїх обов'язків королівське подружжя та їхній син Арчі Харрісон відправилися в Африку, де здійснюватимуть низку заходів протягом 10 днів.

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На сайтах іноземних видань, зокрема The Sun та Mirror, з'явилися перші фото принца Гаррі та Меган Маркл. Як зазначається в джерелах, вони разом з 4-місячним сином прибули до столиці Південної Африки, Кейптауна, о 10:45 за місцевим часом. Що цікаво, в аеропорту Хітроу їхній рейс від авіалінії British Airways затримали на 40 хвилин.

На фото можна помітити маленького Арчі, якого Меган Маркл тримає на руках. Він одягнений у синій костюм та білу шапочку, а також загорнений у світлу ковдру. На знаменитій матусі було сіре пальто, а волосся вона вирішила зібрати.

Вони багато посміхалися та з задоволенням віталися з тими, хто зустрічав їх в аеропорту Кейптауна.



Герцоги Сассекські прибули до Африки з сином / Фото The Sun



Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі Харрісон в аеропорту Кейптауна / Фото Mirror