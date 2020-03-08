Меган Маркл привітала з Міжнародним жіночим днем учнів старшої школи: подробиці

Лише 5 березня герцогиня Сассекська повернулася до Великобританії, проте за кілька днів вона встигла здійснити чимало публічних виходів. Так, днями стало відомо, що таємно Меган Маркл завітала до лондонської школи Роберта Клака, аби поспілкуватися з учнями старших класів щодо Міжнародного жіночого дня.

Як виявилося згодом, вже вдруге за декілька днів Меган Маркл здійснює публічні виходи без пильної уваги преси та папараці. Так, 6 березня вона завітала до школи Роберта Клака, аби розповісти та дати настанови підліткам щодо Міжнародного жіночого дня, який відзначають сьогодні, 8 березня. Як не дивно, герцогиня Сассекська приділила більше уваги не дівчаткам, а хлопцям.

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Вона звернулася до чоловічої частини залу зі зворушливою промовою, яка б надихнула їх приділяти достатньо уваги жінкам не лише сьогодні, а перетворювати кожен їхній день на свято незалежно від дати у календарі.

У вашому житті є мами, сестри, подруги. Захищайте і підтримуйте їх. Переконайтеся, що вони відчувають себе важливими і в безпеці. І давайте просто зберемося разом, щоб зробити Міжнародний жіночий день чимось таким, що буде не тільки в неділю, але й кожен день у році,

– закликала Меган Маркл.

Підлітки підтримали слова герцогині Сассекської, а один з учнів публічно розповів про власне ставлення до свята, заявивши, що цей день лише вкотре нагадує про рівність та свободу вибору як чоловіків, так і жінок.

Крім того, юнак мав сміливість поцілувати та обійняти Меган, на що зал вибухнув оваціями, а сама герцогиня жартома пригрозила йому пальцем. Опісля діти позували разом з нею для спільного фото з жестом, який символізує Міжнародний жіночий день – руки, зігнуті в ліктях, тримають паралельно.

Для появи перед учнями старшої школи Меган Маркл обрала досить комфортний образ у діловому стилі. На ній твідовий піджак кремового кольору від марки ME+EM, який вона поєднала зі звичайною білою футболкою та чорними класичними штанами. Look довершили туфлі-човники на підборах від бренду Jennifer Chamandi та дизайнерська сумочка у тон до піджака від Rejina Pyo.