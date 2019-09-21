Меган Маркл прийшла на весілля подруги в сукні від Valentino за 11 тисяч доларів: фото герцогині

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @_duchess.of.sussex_

Напередодні, 20 вересня, в Римі відбувся так званий з'їзд селебріті з нагоди одруження американської дизайнерки Міші Нону. Оскільки вона є близькою подругою Меган Маркл, то королівське подружжя також було присутнє на святкуванні. Для урочистої події 38-річна герцогиня Сассекська обрала неймовірну сукню від італійського бренду, вартість якої сягала 11 тисяч доларів.

Про приліт королівського подружжя до Риму стало відомо в четвер, 19 вересня. Причиною їхнього візиту в Італію стало одруження подруги Меган Маркл 31-річної Міші Нону з 33-річним бізнесменом Майклом Хессом. Пишне святкування відбувалося у розкішній віллі під назвою "Аурелія", яка була побудована у XVII столітті.

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На територію готелю гостей привозили спеціально найманим кортежем. Так, з одного з розкішних автомобілів вийшли 35-річний принц Гаррі та 38-річна Меган Маркл. До появи на знаковій події герцогиня Сассекська підійшла дуже ретельно, оскільки Міша Нону взяла безпосередню участь в історії кохання теперішнього королівського подружжя.

Вбрання, яке одягнула Меган Маркл, повністю відповідало статусності та важливості події. Вона віддала перевагу улюбленому чорному кольору, хоч для представників монаршої родини не заведено одягати образи такого відтінку на радісні події. Чорна сукня від Valentino за 11 тисяч доларів привернула чимало уваги. Довжина максі, напівпрозора тканина на спині та V-подібне декольте додало образові ефектності, а розкішне декорування невеликим камінням – вишуканості. Образ довершили масивні сережки, які красиво "лягали" на вухо та вечірня зачіска.

Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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