Меган Маркл прийшла на весілля подруги в сукні від Valentino за 11 тисяч доларів: фото герцогині

Напередодні, 20 вересня, в Римі відбувся так званий з'їзд селебріті з нагоди одруження американської дизайнерки Міші Нону. Оскільки вона є близькою подругою Меган Маркл, то королівське подружжя також було присутнє на святкуванні. Для урочистої події 38-річна герцогиня Сассекська обрала неймовірну сукню від італійського бренду, вартість якої сягала 11 тисяч доларів.

Про приліт королівського подружжя до Риму стало відомо в четвер, 19 вересня. Причиною їхнього візиту в Італію стало одруження подруги Меган Маркл 31-річної Міші Нону з 33-річним бізнесменом Майклом Хессом. Пишне святкування відбувалося у розкішній віллі під назвою "Аурелія", яка була побудована у XVII столітті.

Читайте також: Єлизавета II заборонила говорити про Меган Маркл у своїй присутності, – ЗМІ

На територію готелю гостей привозили спеціально найманим кортежем. Так, з одного з розкішних автомобілів вийшли 35-річний принц Гаррі та 38-річна Меган Маркл. До появи на знаковій події герцогиня Сассекська підійшла дуже ретельно, оскільки Міша Нону взяла безпосередню участь в історії кохання теперішнього королівського подружжя.

Вбрання, яке одягнула Меган Маркл, повністю відповідало статусності та важливості події. Вона віддала перевагу улюбленому чорному кольору, хоч для представників монаршої родини не заведено одягати образи такого відтінку на радісні події. Чорна сукня від Valentino за 11 тисяч доларів привернула чимало уваги. Довжина максі, напівпрозора тканина на спині та V-подібне декольте додало образові ефектності, а розкішне декорування невеликим камінням – вишуканості. Образ довершили масивні сережки, які красиво "лягали" на вухо та вечірня зачіска.



Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted



Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @royal.addicted