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Меган Маркл програла перший суд з британським таблоїдом: деталі

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Меган Маркл
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл звинувачує таблоїд Mail on Sunday у втручанні в особисте життя. Причиною цього є те, що видання опублікувало листа, якого дружина принца Гаррі писала своєму батькові. Вчора, 1 травня, відбувся перший судовий процес, який Меган програла.

Чимало видань намагаються оприлюднити ексклюзивні матеріали, що стосуються життя знаменитостей, особливо членів королівських родин. Так, восени минулого року дружина принца Гаррі подала позов проти британської газети Mail on Sunday. Наразі рішення суду є на користь таблоїду. Про це повідомляє видання BBC.

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Судове засідання відбувалося в дистанційному режимі. На ньому суд частково відхилив звинувачення Маркл. Йдеться про те, що приховування деяких частин її листа було "нечесним" і видання хотіло опублікувати образливі історії, які стосуються Меган. Проте суддя зазначив, що у випадку, коли звинувачення буду обґрунтовані належним чином, то їх можуть повернути до справи.

Таке грубе порушення прав на приватність будь-якої особи є очевидним і незаконним, і Mail on Sunday має бути притягнутим до відповідальності за свої дії,
– заявляють юристи дружини принца Гаррі.

Нагадаємо, видання Mail on Sunday звинувачується у незаконному використанні приватної інформації, порушенні авторських прав і закону про захист персональних даних. Відповідний позов до суду Меган Маркл подала до суду у жовтні 2019 року. Причиною його стала публікація приватного листа, який дружина принца Гаррі написала своєму батькові.

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Меган Маркл
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