Меган Маркл проігнорувала день народження Кейт Міддлтон, – ЗМІ

Поки Букінгемський палац намагається спростувати чутки про конфлікт між герцогами Сассекськими та Кембриджськими, західні ЗМІ дізнаються все більше королівських таємниць. Зокрема, інсайдери зазначили, що Меган Маркл проігнорувала день народження Кейт Міддлтон.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Закрита вечірка пройшла 9 січня у заміському будинку королівської родини в Норфолку. Маєток має 10 гостьових спалень, відтак чимало гостей могли залишитись у герцогів Кембриджських після свята.

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Однак навіть за таких умов принц Гаррі та його вагітна дружина Меган Маркл не прийшли на святкування 37-річчя Кейт Міддлтон. Наразі невідомо, чи герцоги Сассекські не змогли приїхати на день народження дружини принца Вільяма, чи вони були не бажаними гостями, які не отримали запрошення.

Водночас, за словами інсайдерів, на святі було чимало друзів Кейт Міддлтон ще зі студентських років. Зокрема, хрещена мама принца Джорджа і принцеси Шарлотти – Емілія Джордан-Патерсон та Лора Мід

Wishing all of our followers a Happy New Year and a fantastic 2019!#HappyNewYear2019 pic.twitter.com/xDuVdb8CH2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1 січня 2019 р.

До слова, Букінгемський палац відмовляється коментувати будь-які чутки про конфлікт між герцогами Сассекськими та Кембриджськими. Рішення про переїзд принца Гаррі та Меган Маркл до Віндзора представники королеви пояснюють тим, що пара прагне усамітнитись та укріпити свої стосунки.