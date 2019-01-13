Меган Маркл проігнорувала день народження Кейт Міддлтон, – ЗМІ

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Принц Гаррі та Меган Маркл проігнорували день народження Кейт Міддлтон
Принц Гаррі та Меган Маркл проігнорували день народження Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Поки Букінгемський палац намагається спростувати чутки про конфлікт між герцогами Сассекськими та Кембриджськими, західні ЗМІ дізнаються все більше королівських таємниць. Зокрема, інсайдери зазначили, що Меган Маркл проігнорувала день народження Кейт Міддлтон.

Про це повідомляє The Daily Mail

Закрита вечірка пройшла 9 січня у заміському будинку королівської родини в Норфолку. Маєток має 10 гостьових спалень, відтак чимало гостей могли залишитись у герцогів Кембриджських після свята. 

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Однак навіть за таких умов принц Гаррі та його вагітна дружина Меган Маркл не прийшли на святкування 37-річчя Кейт Міддлтон. Наразі невідомо, чи герцоги Сассекські не змогли приїхати на день народження дружини принца Вільяма, чи вони були не бажаними гостями, які не отримали запрошення. 

Водночас, за словами інсайдерів, на святі було чимало друзів Кейт Міддлтон ще зі студентських років. Зокрема, хрещена мама принца Джорджа і принцеси Шарлотти – Емілія Джордан-Патерсон та Лора Мід

До слова, Букінгемський палац відмовляється коментувати будь-які чутки про конфлікт між герцогами Сассекськими та Кембриджськими. Рішення про переїзд принца Гаррі та Меган Маркл до Віндзора представники королеви пояснюють тим, що пара прагне усамітнитись та укріпити свої стосунки. 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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