Меган Маркл пропонують шалені гроші за повернення в серіал "Форс-мажори": несподівані деталі

Герцогиня Сассекська отримала комерційну пропозицію від колишніх колег. Автори серіалу "Форс-мажори" запропонували вагітній Меган Маркл чималу суму за те, щоб вона з'явилася на екрані на декілька хвилин.

Про те, що автори серіалу "Форс-мажори" запропонували Меган Маркл роль камео, повідомляє іноземне видання Daily Star. Щоправда, герцогиня Сассекська повинна буде показатися на екрані всього на декілька хвилин.

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37-річній дружині принца Вільяма пообіцяли чималу суму за появу в серіалі, в якому раніше вона грала одну з головних ролей. Аби після зйомок в Меган Маркл не виникало юридичних питань з комерційної точки зору, автори запропонували видати їй чек на благодійність замість звичайної оплати праці.



Меган Маркл в серіалі "Форс-мажори" / Instagram / @suits_usa

Режисери серіалу роздумують над сюжетом, де героїня, яку грала Меган Маркл, Рейчел і її чоловік Майк створюють сім'ю і вагітна жінка демонструє свій животик. Автори врахували стан дружини принца Гаррі і непогано підлаштовуються під нього. Як повідомляє джерело, точної суми, яку може отримати Меган Маркл за епізодичну роль ще немає, однак вона коливається від 2 до 6 мільйонів доларів.

Також видання заявило, що переговори можуть відбутися найближчим часом і роль камео дружини принца Гаррі стане хорошим поштовхом для підтримки благодійності знаменитостями, а також зобразить Меган, як сучасну королівську особу.