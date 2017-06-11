Меган Маркл пропонують шалені гроші за повернення в серіал "Форс-мажори": несподівані деталі

974 Читать новость на русском
Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Герцогиня Сассекська отримала комерційну пропозицію від колишніх колег. Автори серіалу "Форс-мажори" запропонували вагітній Меган Маркл чималу суму за те, щоб вона з'явилася на екрані на декілька хвилин.

Про те, що автори серіалу "Форс-мажори" запропонували Меган Маркл роль камео, повідомляє іноземне видання Daily Star. Щоправда, герцогиня Сассекська повинна буде показатися на екрані всього на декілька хвилин.

Читайте також: Родич Меган Маркл відзначився гучною заявою про марихуану: несподівані деталі

37-річній дружині принца Вільяма пообіцяли чималу суму за появу в серіалі, в якому раніше вона грала одну з головних ролей. Аби після зйомок в Меган Маркл не виникало юридичних питань з комерційної точки зору, автори запропонували видати їй чек на благодійність замість звичайної оплати праці.

Меган Марклсеріал ФОрс Мажори
Меган Маркл в серіалі "Форс-мажори" / Instagram / @suits_usa

Режисери серіалу роздумують над сюжетом, де героїня, яку грала Меган Маркл, Рейчел і її чоловік Майк створюють сім'ю і вагітна жінка демонструє свій животик. Автори врахували стан дружини принца Гаррі і непогано підлаштовуються під нього. Як повідомляє джерело, точної суми, яку може отримати Меган Маркл за епізодичну роль ще немає, однак вона коливається від 2 до 6 мільйонів доларів. 

Також видання заявило, що переговори можуть відбутися найближчим часом і роль камео дружини принца Гаррі стане хорошим поштовхом для підтримки благодійності знаменитостями, а також зобразить Меган, як сучасну королівську особу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suits_usa (@suits_usa)

 

 

Теги: LifeStyle
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
сьогодні 14:31 Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
Анастасія Манюхіна 494
Zara: історія успіху світового бренду
сьогодні 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
Марія Ягодка 1531
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
8 січня 22:04 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 953
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
8 січня 17:07 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 673
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 3048
Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
6 січня 12:29 Різдво у Карпатах: чим Україна приваблює туристів зі всього світу
Анастасія Манюхіна 1347
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук