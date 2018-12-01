Меган Маркл пропустила весілля найкращої подруги Пріянки Чопри в Індії: відома причина

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

У суботу, 1 грудня, відома модель та переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра вийшла заміж за американського співака Ніка Джонаса. Однак на церемонії вінчання не була присутня одна з найкращих подруг індійської акторки – герцогиня Сассекська Меган Маркл.

Відомо, що Меган і Пріянка – близькі подруги, які познайомилися під час акторської роботи Маркл у серіалі "Форс-мажори". Свого часу індійська красуня була присутньою на королівському весіллі

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Однак на важливу подію подруги вагітна герцогиня Сассекська не змогла прилетіти. У Кесингтонському палаці повідомили, що Маркл і її чоловік принц Гаррі змушені відмовитися від запрошення на весілля через самопочуття Меган. Про це повідомляє видання People.

"Меган знаходиться на п'ятому місяці вагітності і хоче відпочити", – йдеться у джерелі.

меган маркл
Меган Маркл / Getty Images

Нагадаємо, що Нік Джонас освідчився своїй коханій Пріянці, яка старша від нього на 10 років, у липні цього року. Заручини Пріянки і Ніка відбулись в рідному місті актриси Мумбаї. Пара поєднала свої долі в одному з храмів за національними індійськими традиціями. 1 грудня Пріянка і Нік одружилися в палаці Умайд-Бхаван, який являється однією з найбільших приватних резиденцій у світі.

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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