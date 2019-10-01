Меган Маркл провела лекцію для жінок в університеті у Південній Африці: що одягнула герцогиня

Оскільки завтра, 2 жовтня, королівський тур герцогів Сассекських завершується, у передостанній день Меган Маркл запланувала здійснити сольний вихід. Так, сьогодні, 1 жовтня, 38-річна дружина принца Гаррі відвідала місцевий університет, де зустрілася з викладачами та студентами.

Попри те, що Меган Маркл активно просуває свою феміністську позицію і виступає за права і захист жінок, вона завжди акцентує увагу на тому, як важливо, аби молодь, зокрема, жінки отримували якісну освіту. Саме тому в передостанній день туру Африкою герцогиня Сассекська відвідала університет у Йоганнесбурзі, де зустрілася з викладачами та студентками.

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Перед дверима університету Меган Маркл зустрів директор Британської ради в Південній Африці Сусана Главан, а також професор та проректор навчального закладу Цілідзі Марвала. Герцогиня провела разом із вченими та студентами кілька годин, розмовляючи про освіту та чому її важливо отримати.

Варто нагадати, що одним із перших патронажів, які отримала дружина принца Гаррі від Єлизавети ІІ, стала Асоціація університетів Співдружності. Саме тому Меган так активно виступає за отримання освіти і організовує заходи, піднімаючи цю тему. Під час круглого столу студентки також розповіли герцогині, на які труднощі натрапляють на шляху отримання вищої освіти.



Меган Маркл відвідала університет у Йоганнесбурзі / Getty Images

Для офіційної зустрічі Меган Марк одягнула сукню у стилі тренчу від американського бренду Banana Republic за 116 доларів, а довершила образ туфлями-човниками та тонким браслетом від Alemdara за 338 доларів.



Меган Маркл на зустрічі з викладачами та студентами у Йоганнесбурзі / Getty Images

Варто відзначити, що це один із сольних виходів герцогині Сассекської, проте вже ввечері очікується її вихід разом з принцом Гаррі. Він разом з їхнім сином Арчі Гаррісоном прилетить до Малави сьогодні, 1 жовтня, ввечері.



Меган Маркл відвідала місцевий університет під час туру Африкою / Getty Images