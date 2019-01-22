Меган Маркл провела таємну зустріч з прем'єр-міністром Нової Зеландії: несподівані деталі
Герцогиня Сассекська, яка нещодавно отримала свої перші патронажі, попри насичений графік встигає проводити таємні зустрічі у Кенсінгтонському палаці. Так, напередодні Меган Маркл приймала прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінду Ардерн.
Попри останній триместр вагітності і помітно округлий животик Меган Маркл не припиняє активно виконувати безпосередні обов'язки члена королівської сім'ї. Так, в понеділок, 21 січня, дружина принца Гаррі призначила офіційну зустріч прем'єр-міністру Нової Зеландії.
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На офіційній сторінці у Twitter королівський коментатор Омід Скобі повідомив про деталі їхньої зустрічі.
Меган сказала, що отримала гарну можливість подякувати прем'єр-міністру за чудову гостинність, яку вона разом з принцом Гаррі отримала від жителів Нової Зеландії минулого року,
– прокоментував Омід Скобі.
Нагадаємо, Джасінда Ардерн приймала герцогів Сассекських у своїй країні під час їхнього першого королівського туру.