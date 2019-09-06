Без принца Гаррі та Арчі: Меган Маркл раптово поїхала до Нью-Йорка

Поки усі британські ЗМІ обговорюють відмову герцогів Сассекських від запрошення Єлизавети ІІ, Меган Маркл раптово покинула Великобританію. Дружина принца Гаррі вирішила підтримати свою подругу під час важливого для неї турніру та сама поїхала до Нью-Йорка.

Як повідомляють інсайдери The Times, поїздка герцогині Сассекської до США не була запланованою. В останні хвилини перед від'їздом вона узгодила це питання з принцом Гаррі та залишила у Віндзорі його з 4-місячним сином Арчі Харрісоном. Допомагати чоловіку з дитиною буде няня, яку пара нещодавно найняла на роботу.

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Цю подорож вона організувала в останню хвилину. Меган була рада від того, що підтримає свою подругу, після чого повернеться додому,

– розповів інсайдер.

За даними журналістів, Меган Маркл вирушила до Нью-Йорка зранку 6 вересня. Герцогиня Сассекська приїхала до летовища на автомобілі з охоронцями. А от чи скористалась вона приватним літаком, наразі невідомо, адже папараці не змогли зробити жодного фото з таємної поїздки Меган Маркл.

У Нью-Йорку представниця королівської сім'ї пробуде упродовж вікенду. Там вона відвідає остаточний поєдинок чемпіонату US Open, в якому візьме участь її близька подруга – тенісистка Серена Вільямс. Під час всієї поїздки Меган Маркл супроводжуватимуть охоронці.

Що відомо про фінал US Open?

Вирішальний матч запланований на 7 вересня 23:00 (за київським часом). У фіналі Відкритого чемпіонату США Серена Вільямс буде боротись із канадською тенісисткою Б'янкою Андреєску. До цього вона зійшлась у поєдинку з українкою Еліною Світоліною, виборовши перемогу.



Меган Маркл підтримає Серену Вільямс / Фото: ET Online

Це не вперше Меган Маркл відвідує тенісні матчі за участю Серени Вільямс. У липні 2019 року вона завітала на Вімблдонський турнір, який щороку проводять у Лондоні. Тоді для герцогині Сассекської виділили особливі місця, що обурило громадськість. На популярному матчі вона сиділа у напівпорожній трибуні. Інсайдери британських ЗМІ пояснили, що це міри безпеки, які запровадив принц Гаррі.



Меган Маркл з подругами на тенісній грі Серени Вільямс / Фото: Getty Images