Меган Маркл розмазала макіяж на одязі шанувальника: курйозна реакція

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

7 листопада Меган Маркл і принц Гаррі завітали на Поле Пам'яті у Вестмінстерському абатстві, щоб вшанувати пам’ять військових, які загинули у Першій світовій війні.

У цей день герцоги Сассекські поклали на поле поминальні хрести, взяли участь у хвилині мовчання, а також поспілкувалися з ветеранами. 

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Меган, познайомившися з чоловіком Вільямом Алленом, обійняла його та поцілувала. Але на жакеті ветерана Маркл випадково залишила слід від свого тонального крему на обличчі. 

За словами королівського кореспондента Ребеки Інгліш з Daily Mail Аллен, якому наступного місяця виповнюється 100 років, здавалося, зовсім не засмутився.

"Я ніколи не буду мити це!" – сказав чоловік, вказуючи на пляму від макіяжу дружини принца Гаррі.

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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