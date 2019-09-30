Меган Маркл сходила на шопінг в останні дні африканського туру: фото

Герцогиня Сассекська наразі перебуває в офіційному турі з принцом Гаррі та своїм сином Арчі Харрісоном. І поки її чоловік перебуває в Малаві, Меган Маркл побувала на цеху молодіжного африканського проєкту Victoria Yards в Йоганнесбурзі.

Меган Маркл відвідала приміщення Victoria Yards 30 вересня близько 14 години. На офіційній сторінці герцогів Сассекських в інстаграмі повідомляється, що дружина принца Гаррі не лише поспілкувалась з працівниками проєкту, до числа яких входять художники, скульптори та майстри інших ремесел, а й придбала декілька речей.

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Що відомо про Victoria Yards – це проєкт регенерації для місцевого населення, в який входять дизайнерські студії, художні галереї та продовольчий ринок.

Серед них – джинси для себе та декілька пар комбінезонів для сина Арчі, який на час візиту залишився із нянею. Для свого ж публічного виходу Меган Маркл обрала скромний образ – довгу темно-синю сукню-футляр та червоні туфлі на низькій підошві. Своє волосся королівська представниця розпустила, а макіяж зробила максимально природним.



Меган Маркл в Йоганнесбурзі / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл в Йоганнесбурзі / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл в Йоганнесбурзі / Instagram / @sussexroyal

Що відомо про тур Африкою Меган Маркл і принца Гаррі – читайте тут.