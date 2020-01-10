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Історія кохання принца Гаррі та Меган Маркл: від знайомства до сьогодні

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Принц Гаррі та Меган Маркл / Instagram/ @sussexroyal

8 січня герцоги Сассекські офіційно оголосили про намір відійти від королівської сім'ї. Представники монархії були шоковані цим рішенням, а Єлизавета ІІ екстрено скликала нащадків на особливу нараду. Це вже не перша витівка принца Гаррі та Меган Маркл, але заява про те, що вони стануть незалежними громадянами Великої Британії сколихнула весь світ. Тому пропонуємо згадати з чого усе починалося.

Історія кохання принца Гаррі та Меган Маркл

Перше побачення

За словами Меган Маркл, вона мало що знала про королівську родину, тому знайомство з Гаррі у неї особливого захоплення не викликало. Ініціатором знайомства Гаррі та Маркл була їхня спільна подруга. Влітку 2016 року вона організувала їм побачення наосліп. Перед тим Меган поцікавилася у подруги: "А він милий?"

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Меган Маркл та принц Гаррі
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Пізніше Маркл казала, що на першому побаченні вони трохи випили, розговорилися і зрозуміли, що їм потрібно зустрітися наступного дня.

На питання, коли принц Гаррі зрозумів, що Меган – та сама, єдина, він відповідав: "Коли вперше її побачив".

Вже через декілька тижнів після знайомства принц Гаррі запропонував Маркл супроводжувати його під час поїздки в Африку.

Я зміг переконати її приєднатися до мене в Ботсвані, де ми розбили спільний табір під зірками. Тоді ми дійсно змогли залишитися наодинці, у нас з'явився шанс пізнати один одного краще,
— коментує початок історії кохання принц Гаррі.

Розкриття таємниці про їх стосунки та прихід в королівську сім’ю

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex! Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex. Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018. The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day. A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful. Photo credit: Chris Allerton/Joe Short (B&W); PA (color) ️SussexRoyal (B&W images and video)

Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Пара приховувала від сторонніх свої романтичні стосунки чотири місяці. "Ми присвятили один одному кілька місяців "без сторонніх очей", це було чудово", – згадує Маркл.

На початку листопада 2016 року у пресі з’явилася інформація, що Гаррі представив Меган своєму батькові Чарльзу, а 8 листопада офіційно оголосив про стосунки з Меган Маркл.

Меган Маркл після цього пережила справжній стрес, адже попри те, що була актрисою, вона не звикла до надмірної уваги преси. А після того, як всі дізналися про їхні стосунки з Гаррі, увага до пари була дуже активною. Тоді навіть принц Вільям, захищаючи брата та його обраницю, заявив, що в них є "право на недоторканність".

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Різдво 2016 року пара була змушена провести окремо, але 2017 рік зустріла разом у Лондоні. Після цього принц Гаррі подарував коханій поїздку у Норвегію. Повернувшись із цієї подорожі, представив Меган своїй невістці Кейт та маленькій принцесі Шарлотті. Звісно, що і цю подію не оминули увагою ЗМІ. 

Заручини і весілля

27 листопада 2017 року принц Гаррі і Меган Маркл офіційно оголосили про заручини. Того ж місяця Маркл завершила акторську кар’єру. Перед весіллям Меган прийняла британське підданство та змінила конфесію.

19 травня 2018 року у Віндзорському замку відбулося помпезне весілля принца Гаррі і Меган Маркл. За цією процесією, затамувавши подих, слідкували мільйони людей з усього світу.

Принц Гаррі та Меган Маркл
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

Її Величність на весіллі була похмура. Тоді говорили, що Єлизавета ІІ не схвалює вибір принца Гаррі. Проте згодом Меган Маркл подружилася з королевою та їхні стосунки начебто налагодилися. 

Принц Гаррі та Меган Маркл чекають первістка

15 жовтня Кенсінгтонський палац оголосив, що герцог і герцогиня Сассекські очікують свого первістка. Їхній син, принц Арчі, народився 6 травня 2019 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали сина пресі 8 травня, через 2 дні після пологів, що було доволі незвичним у королівській сім'ї на противагу іншим жінкам, які показували дітей світові майже одразу після пологів. Щонайменше три няні відмовились від роботи з герцогинею Сассекською. Всі в один голос заявляли, що американка має нестерпний характер та навіть не давала їм тримати маленького Арчі на руках. Окрім цього, з палацу пішов пілот королеви, який стверджував, що на той час вагітна Меган Маркл перетворила його роботу на кур'єра.

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Герцоги Сассекські сьогодні та намір відійти від королівської сім'ї

Увагу журналістів привернув робочий стіл Єлизавети ІІ напередодні Різдва, на якому вона, за традицією, розклала сімейні фото. На них можна побачити чоловіка Її Величності принца Філіпа, дідуся Георга VI, принца Чарльза з Каміллою та герцогів Кембриджських з трьома дітьми. Водночас фото принца Гаррі та Меган Маркл королева вирішила забрати зі свого столу. ЗМІ писали, що це знак ворожнечі у королівській сім'ї.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merry Christmas! This year The Queen's Speech was filmed in the Green Drawing Room at Windsor Castle. It will be broadcast on Christmas Day at 3pm GMT. This year also marked the 75th Anniversary of D-Day and in The Queen's Christmas Speech Her Majesty will reflect on the commemorations. "For the Seventy-Fifth Anniversary of that decisive battle, in a true spirit of reconciliation, those who had formerly been sworn enemies came together in friendly commemorations either side of the Channel, putting past differences behind them. . "By being willing to put past differences behind us and move forward together, we honour the freedom and democracy once won for us at so great a cost.” Watch The Queen's Christmas broadcast on TV, radio and online here tomorrow at 3pm GMT.

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

8 січня Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про те, що хочуть стати незалежними громадянинами Великої Британії. Ця новина сколихнула увесь світ. Поки принц Гаррі перебуває під пильною увагою журналістів, Меган Макрл повернулася в Канаду, де разом із чоловіком святкувала Різдво. Там їхній син Арчі залишився із нянею та близькою подругою герцогині Сассекської Джесікою Малруні. Маркл повернеться до Великої Британії разом із сином, коли вщухне скандал навколо її з Гаррі заяви.

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Її Величність з цього приводу скликала нащадків на екстрену нараду. На офіційному сайті Букінгемського палацу з'явилося звернення від Єлизавети ІІ, у якому зазначається, що рішення Меган Маркл та принца Гаррі перебуває лише на стадії обговорення і про відсторонення від королівської родини говорити зарано.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Новини LifeStyle Принц Гаррі Зіркові романи Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
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