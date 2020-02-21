Меган Маркл та принц Гаррі придбають маєток в Малібу по-сусідству з зірками Голлівуду, – ЗМІ

Після відмови від королівських повноважень герцоги Сассекські оселилися в Канаді на острові Ванкувер. Проте подружжя планує переїзд до США і, схоже, вже визначилося з майбутнім родинним гніздечком. Пара розглядає маєток в Малібу, вартість якого становить 7 мільйонів доларів – понад 170 мільйонів гривень.

Після того, як Меган та Гаррі розпочали самостійне життя, увага громадськості до подружжя лише посилилася. Судячи з усього, пара вже стабілізувала своє майбутнє, визначившися з напрямком діяльності. Якщо робота над благодійним фондом може тривати й в Канаді, то кар'єра Меган в Голлівуді вимагає переїзду до США.

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Як повідомляє видання Daily Mail, пара вже розглядає варіанти можливого житла. Герцоги націлені придбати маєток у Малібу, який раніше належав французькому співаку Девіду Шарве. Вартість маєтка в італійському стилі Ренесанс оцінюють у 7 мільйонів доларів, що становить понад 170 мільйонів гривень.

У нього зручне розташування. Він віддалений від головної дороги з активним рухом. Пляж та безліч елітних закладів розкинулися поблизу. У розкішному триповерховому будинку безліч спалень, великий басейн та тенісний корт. Найбільшою перевагою для пари залишається те, що маєток оточений високим парканом та численними деревами, що дозволить Меган та Гаррі досягти більшої приватності.



Маєток в Малібу / Daily Mail

Район, у якому розташоване житло, є одним з найпрестижніших в окрузі Лос-Анджелеса, про що свідчить зірковий бомонд по-сусідству – Роберт Дауні-молодший, Мел Гібсон, Кейтлін Дженнер та чимало інших найзаможніших зірок Голлівуду. Те, що герцоги Сассекські розглядають можливість придбання будинку в Малібу підтвердила американська телезірка Кейтлін Дженнер. В одному з інтерв'ю вона підтвердила чутки: "Я чула, що вони шукали будинок у Малібу... Кожен заслуговує на те, щоб бути щасливим".

Варто нагадати, що вже з квітня Меган Маркл та принц Гаррі офіційно відійдуть від королівських повноважень. Сама герцогиня Сассекська мріє відновити свою акторську кар'єру та активно працює над пошуком професійного агента, який допоможе їй повернутись в Голлівуд. Проте пара не збирається відмовлятися від благодійності. Вони розробляють та обговорюють концепцію майбутнього благодійної організації з іменитими вченими Стенфордського університету.