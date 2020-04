Меган Маркл та принц Гаррі у книжці розкриють подробиці королівського життя: дата виходу

Після зречення від королівських повноважень подружжя прагнуло уникнути публічності, проте нині вся увага громадськості прикута до їхнього особистого життя. Меган Маркл та принц Гаррі зважилися розкрити власну історію в біографічній книжці "Сучасні королівські особи в деталях: реальний світ Гаррі і Меган". Припускають, що вона побачить світ вже 11 серпня.

Як інформує Daily Mail, пара все ж зважилася відверто розповісти про своє життя у складі британської монаршої родини. Проте замість викривального інтерв'ю Меган та Гаррі наважилися видати книжку на 320 сторінок, якою проллють світло на причини відходу від королівсьї сім'ї.

Біографію вони довірили писати двом журналістам Оміду Скобі та Керолін Дюран, які тривалий час спеціальзуються на королівських родинах і в позитивному світлі писали про Меган і Гаррі. У пресі вважають, що книжка розкриє історію подружжя від зародження стосунків до моменту гучної заяви про початок самостійного життя.

Прогнозована назва – Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, що в перекладі означає "Сучасні королівські особи в деталях: реальний світ Гаррі і Меган". Книжка з 320 сторінок вийде у світ 11 серпня, проте їй вже прогнозують приголомшливий успіх.

Наразі автори відмовляються від жодних коментарів. Тому невідомо, який удар відверта біографія нанесе королівській родині та як позначиться на подальшому житті Меган і Гаррі.