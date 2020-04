Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від співпраці з чотирма британськими виданнями

Принц Гаррі та Меган Маркл після "мегзиту" вирішили розірвати співпрацю одразу з чотирма британськими виданнями: The Sun, The Daily Mail, The Mirror та The Express.

Меган та Гаррі офіційно вже не є членами королівської родини. Подружжя разом із сином Арчі переїхало жити до Лос-Анджелеса. Їхня сім'я перебуває в центрі уваги засобів масової інформації, матеріали про них з'являються на сторінках різних видань ледь не щодня. Проте зіркова пара вирішила припинити співпрацювати з низкою британських таблоїдів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Гаррі та Меган. Читайте також: Меган Маркл дасть перше телевізійне інтерв'ю після "мегзиту": дата виходу Таке рішення пара прийняла через те, що не згодна зі стилем представлення інформації в цих виданнях. Від тепер подружжя не даватиме жодних коментарів та не відповідатиме на жодні питання, які надходитимуть із цих ЗМІ. Меган Маркл та принц Гаррі вважають, що журналістика, насамперед, має бути правдивою. "Занепокоєння викликає той факт, що авторитетні ЗМІ протягом багатьох років намагаються уникнути відповідальності за те, що говорять чи пишуть. Це відбувається навіть тоді, коли вони знають, що інформація буде подана знівечено, неправдиво або агресивно без будь-якої на те причини. У випадку, коли владою користуються без будь-якої відповідальності, довіра, яку ми завжди надаємо у відношенню до представників різних видань, падає. Справжня ціна такого бізнесу – людські життя. І цей бізнес торкається всього суспільства", – йдеться в повідомленні. Цей лист буде прикріплений до судової справи Меган Маркл проти Associated Newspapers – видавця The Mail on Sunday. Саме на них в жовтні Меган написала судовий позов за публікацію уривків із особистого листа, який вона написала своєму батькові через три місяці після весілля з принцом Гаррі. "Меган та Гаррі були свідками того, як життя близьких людей та зовсім незнайомих були повністю зруйновані без будь-якої на те причини. Видання публікували різноманітні плітки, бо вони збільшували прибуток від реклами. Зважаючи на сказане вище звертаємо увагу на те, що подружжя не буде співпрацювати з вашими виданнями. Тут не йдеться про припинення публічних висловлювань чи цензурі достовірних повідомлень. ЗМІ мають право повідомляти про це і висловлювати власну думку. Меган та Гаррі можуть бути добрими чи поганими, але інформація, яка стосується їх, не може бути побудована на брехні", – йдеться в заяві. Таке рішення ніяк не впливатиме на співпрацю Меган Маркл та принца Гаррі з іншими медіа.