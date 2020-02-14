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Меган Маркл та принц Гаррі відвідали Стенфордський університет: мета візиту

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Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

З того часу, як герцоги Сассекські переїхали до Канади, їхні офіційні виходи відбувають все рідше і переважно без зайвого розголосу в пресі. Так, 11 лютого подружжя навідалося до Стенфордського університету, аби обговорити деталі запуску їхнього благодійного фонду.

Після відходу від королівської родини Меган Маркл та принц Гаррі не мають наміру покидати свою благодійну діяльність, яка стане основним заняттям для подружжя. Так, готуючись до впровадження нових ініціатив, герцоги навідалися до штату Каліфорнія, щоб поспілкуватися з професорами Стенфордського університету. 

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Як повідомляє видання Daily Mail, впродовж кількох годин Меган та Гаррі розробляли та обговорювали концепцію майбутнього благодійної організації з іменитими вченими. Такий вчинок вкотре викликає підозри про те, що основним місцем проживання пари стане Каліфорнія, що дозволить герцогині Сассекській одночасно розвиватися й в Голлівуді


Герцоги Сассекські та Бейонсе на прем'єрі фільму "Король Лев" в Лондоні / Instagram /@beyonce

Варто зазначити, що офіційний візит подружжя здійснило не приватним, а рейсовим літаком. Поїздка не стала тривалою, адже після розмови вони спільно повернулися до сина Арчі у Ванкувер. На жаль, жодних світлин з зустрічі пресі отримати не вдалося, адже віддтепер пара обмежує доступ громадськості до свого особистого життя.

Нагадаємо, що герцогиня Сассекська мріє відновити свою акторську кар'єру та активно працює над пошуком професійного агента, який допоможе їй повернутись в Голлівуд. Проте Меган Маркл не збирається відмовлятися від благодійності. Після приїзду до Ванкувера вона здійснила публічний вихід до двох організацій Justice for Girls та Downtown Eastside Women's Centre. Упродовж майже 2 годин представниця королівської родини спілкувалась з благодійниками та цікавилась деталями їхньої роботи.

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Автор: Марина Джура
Теги: Принц Гаррі Меган Маркл Новини LifeStyle LifeStyle
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