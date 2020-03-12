Меган Маркл та принц Гаррі влаштували святковий обід для своїх помічників

Герцоги Сассекські вже здійснили останні світські виходи у складі королівської родини. Меган Маркл вже повернулася в Канаду до сина Арчі, проте напередодні вона з чоловіком організували святковий прощальний обід для команди своїх помічників.

Останній тиждень увага ЗМІ прикута до подружжя принці Гаррі та Меган Маркл. Вони виконали останні зобов'язання у складі королівської сім'ї та готуються до виходу з неї. Британське видання Hello повідомляє про те, що герцоги Сассекські організували святковий ланч для своїх помічників на знак подяки їм.

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Після того, як Гаррі та Меган повернулися з Канади до Великобританії, вони поселилися в готелі Goring Hotel, що розташований неподалік від Букінгемського палацу. Саме там є улюблений ресторан Єлизавети ІІ, який подружжя також відвідало. Проте пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що герцоги Сассекські були там не одні. Пара організувала святковий обід на 15 осіб, який був розрахований на тих, хто працював на них протягом останніх декількох років.

Спершу про це повідомляло видання Page Six, з посиланням на інсайдера. У матеріалі йшлося про те, що Гаррі та Меган часто влаштовували подібні вечірки для своєї команди.

Вони могли несподівано замовити піцу на всіх чи фургон з морозивом. В останній тиждень співпраці хотіли організувати щось особливе. Пара говорила в честь помічників тости і дякувала за все те, що вони зробили. Багато працівників плакали. Разом вони багато що пройшли і кожен з команди працював заради спільної справи,

– каже джерело.