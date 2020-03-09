Меган Маркл та принц Гаррі здійснили вихід у складі королівської родини: фото

Сьогодні, 9 березня, британська монарша родина відвідала щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності. У знаковий день до королівської сім'ї приєдналися й Меган Маркл та принц Гаррі, які востаннє виконають свої повноваження на прохання Її Величності.

Герцоги Сассекські прилетіли до Великої Британії з нагоди Дня Співдружності, який відзначають сьогодні, 9 березня, у Вестмінстерському абатстві. Подружжя приєдналося до королеви Єлизавети ІІ, герцогів Кембриджських, принца Уельського та герцогині Корнуолської.

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Цей вихід Меган і Гаррі може стати заключним у складі монаршої родини, адже вже з квітня вони зможуть розпочати повноцінне самостійне життя. Варто зазначити, що, на відміну від минулорічної святкової служби, герцоги Сассекські та Кембриджські не долучилися до офіційної процесії Її Величності та зайняли свої місця окремо. Такі зміни були внесені лише за кілька годин до заходу. Представники Букінгемського палацу не прокоментували, чим спровоковано таке рішення. Проте Меган Маркл вже встигла обмінятися привітаннями з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Ця зустріч стала першою після оприлюднення заяви про відхід від королівської родини.

Для офіційної появи Меган Маркл обрала приталену сукню довжини міді смагагдового кольору з оригінальною накидкою від культової дизайнерки Emilia Wickstead та капелюшок з вуаллю у тон до вбрання від William Chambers. На ній також лаконічні бежеві туфлі-човники на підборах.

Публіка вже встигла відзначити, що принц Гаррі підтримав дружину навіть своїм одягом. Він постав у класичному костюмі синього кольору та краваткою, яка гармоніювала з look Меган Маркл.



Меган Маркл та принц Гаррі на святковій службі з нагоди Дня Співдружності / Getty Images