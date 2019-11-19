Меган Маркл та Тімоті Шаламе – найвпливовіші модники цього року: рейтинг зірок

Модна платформа Lyst оприлюднила список найбільш впливових зірок у сфері моди. Цьогоріч першість вибороли герцогиня Сассекська та американський актор Тімоті Шаламе. Їм вдалося обійти навіть таку незмінну лідерку у сфері моди, як Кайлі Дженнер.

Платформа Lyst підбила модні підсумки 2019 року. Дані для результатів рейтингу формували за рахунок пошукових запитів в інтернеті та активності в соціальних мережах, за переглядом особистих сторінок та частоті висвіллення у ЗМІ. Таким чином вдалося визначити 10 найбільш трендових світових зірок.

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Увагу в першу чергу звертали на особливості стилю та особистий імідж знаменитостей. Восновному серед головних модників переважають співаки. Проте Меган Маркл вдалося посісти першу сходинку у цьому топі.

Вона проявила свої знання у сфері моди, ставши гостьовим редактором вересневого випуску британського журналу Vogue. П'ять різних вбрань, які герцогиня Сассекська одягла у королівському турі в Південній Африці, на 45 відсотків збільшили кількість пошукових запитів про стиль. Завдяки ефектним образам Меган Маркл значно зросли продажі тих дизайнерів, речі яких вона обирала для публічних виходів.



Стильна Меган Маркл /Getty Images

Після герцогині Сассекської найвпливовішим чоловіком у сфері моди визнали 23-річного американського актора Тімоті Шаламе. На таку попурність його прирекла відкритість до експериментів: від нестандартних комбінацій речей до вибору нових брендів.

Зірка Шаламе не користується послугами стиліста і підбирає кожен образ для червоних доріжок самотужки. Жодна інша знаменитість не мала такого потужного інтересу інтернет-аудиторії. Пошукові запити французького дизайнера Гайдер Акерманн виросли на понад 800 відсотків після появи Тімоті Шаламе на Венеційському кінофестивалі.



Тімоті Шаламе на Венеційському кінофестивалі / Getty Images

Десятка найвпливовіших людей у сфері моди 2019 року

1. Герцогиня Сассекська Меган Маркл

2. Американський актор Тімоті Шаламе

3. Американська акторка Зендея

4. Співачка у жарні електронної музики Біллі Айліш

5. Американська реп-виконавиця Cardi B

6. Учасниця корейського гурту "Blackpink" Ліса Манобан

7. Американська модель Кайлі Дженнер

8. Американська виконавиця Lizzo

9. Британський співак Гаррі Стайлс

10. Американський актор і співак Біллі Портер