Меган Маркл цікавим способом підтримала нужденних жінок під час офіційного виходу: фотофакти

37-річна герцогиня Сассекська відвідала Британський благодійний фонд One25, що допомагає жінкам, які перебувають у глибокій кризі. Під час зустрічі Меган Маркл незвичайним способом підтримала їх і заодно похизувалася гарним почерком.

У п'ятницю, 1 лютого, герцогам Сассекським відправитися виконувати свої королівські обов'язки не завадили навіть снігопади. Вони відвідали місто Брістоль і місцевий театр Bristol Old Vic, а Меган Маркл, яка щиро переймається освітою і добробутом жінок, які не можуть про себе попіклуватися, не могла не відвідати благодійну організацію One25.

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Під час екскурсії приміщенням дружина принца Гаррі заглянула на кухню. Вона побачила, як кухарі складають сумки з перекусами жінок. "Ланч" складався з: яблука, кексу, шоколаду, пляшки якогось напою і банана. Меган Маркл вирішила по-особливому підтримати жінок, написавши на одному з фруктів чорним маркером декілька надписів: "Ти особлива", "Тебе люблять", "Ти сильна" та ще декілька фраз.

Герцогиня Сассекська розповіла, чому вирішила зробити такий жест. Вона зізналася, що якось чула про проект у США, який жінка організовувала в рамках шкільних обідів. На кожному з бананів вона писала певні слова підтримки, прочитавши які діти могли б відчути себе особливими.



Меган Маркл писала послання нужденним жінкам / Twitter / @RoyalFamily



Меган Маркл писала послання нужденним жінкам / Twitter / @RoyalFamily