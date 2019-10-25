Меган Маркл у шкіряній спідниці відвідала конференцію з питань гендерної рівності

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл активно виконують королівські обов'язки навіть після насиченого туру Африкою. Так, сьогодні, 25 жовтня, герцоги Сассекські прибули до Віндзорського замку на конференцію, яку Меган просто не змогла б пропустити.

Королівський кортеж герцогів Сассекських прибув до Віндзорського замку близько полудня. Метою візиту принца Гаррі і Меган Маркл став захід, який організували One Young World, а також Queens Commonwealth Trust.

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38-річна дружина внука Єлизавети ІІ, яка забрала їхнє фото зі свого столика, візьме участь у круглому столі, де вони з представниками організацій обговорюватимуть питання гендерної рівності. Оскільки Меган Маркл є однією з найвідоміших феміністок, вона не могла пропустити такий захід, тим паче, що він проходив на території одного з королівських палаців.

Дружина принца Гаррі склала візит до Віндзорського замку у стильній шкіряній спідниці до коліна від Hugo Boss. Колір вбрання також був підібраний згідно з трендами осені 2019 року. Для "верху" Меган Маркл обрала кофту кольору марсала з V-подібним вирізом і до неї ж підібрала туфлі-човники в тон.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images 

Що цікаво, напередодні, 24 жовтня, королева Летиція здійснила офіційний вихід у такій самій спідниці, що й герцогиня Сассекська, а та у жовтні 2018 року засвітилася на публіці у такій же зеленій

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль і мода Принц Гаррі Меган Маркл Королівська сім'я
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