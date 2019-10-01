Меган Маркл увійшла до списку найвпливовіших людей у галузі моди

Після того, як Меган Маркл стала частиною королівської сім’ї, зовнішній вигляд і дрес-код для неї стали чи не на першому місці під час офіційних виходів. Ймовірно, за свою любов до стильних образів герцогиня Сассекська удостоїлася почесного звання.

На сайті Business of Fashion повідомили про те, що дружина принца Гаррі, Меган Маркл, потрапила до списку топ-500 найвпливовіших людей у галузі моди.

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Адже з моменту, коли королівська сім’я повідомила про те, що голлівудська акторка стане частиною родини, вона активно зайнялася своїм нардеробом. Змінила міні на міді, а відверті декольте на злегка оголені плечі. Попри те, що Меган Маркл часто вдавалося гучно обійти певні королівські правила щодо дрес-коду, вона завжди мала ефектний вигляд, про що не соромилися заявляти її фанати.

Герцогиня Сассекська вміє дивувати прихильників. Вона може здійснити офіційний вихід у сукні від H&M за 30 доларів, а може прийти на масштабну подію у розкішному платті від Valentino за 11 тисяч доларів. Що цікаво, після того, як вона обирає вбрання від мас-маркету, вони розлітаються з вітрин як гаряжі пиріжки. Так, інтернет-запит на джинси від бренду L.Crew, в яких Меган вийшла під час туру Новою Зеландією, збільшилися на 206%.

Тож престижне онлайн-видання вирішило, що дружина спадкоємця британського престолу, як ніхто інший, заслуговує бути в списку найвпливовіших людей у fashion-індустрії.



Меган Маркл в сукні від H&M / Instagram / @hellomag