Меган Маркл в епіцентрі скандалу: герцогиню звинувачують у плагіаті обкладинки для Vogue

Вересневий випуск журналу Vogue ще не встиг поступити у продаж, як довкола нього вже розгорівся чималий скандал. Герцогиню Меган Маркл, яка була запрошеним редактором глянцю, звинуватили у плагіаті.

Сьогодні, 29 липня, у мережі анонсували випуск особливого номера британського Vogue. Глянець привернув чималу увагу британців, адже його творцем стала герцогиня Сассекська. Для головного фото Меган Маркл запросила відомих моделей, акторок та громадських діячок. 16-е фото вона символічно залишила порожнім, щоб кожна читачка приміряла на собі роль героїні випуску.

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Обкладинка Vogue, яку створила Меган Маркл / Фото: Instagram / @sussexroyal

Однак, якщо багатьох така концепція розчулила, то інших – обурила. Як повідомляє The Daily Mail, в такій обкладинці знайшли плагіат. У Vogue всі фото знаменитостей були розміщені в квадратиках, як раніше зробили австралійські письменниці Саманта Бретт і Стеф Адамс. У 2016 році вони випустили книгу з назвою "Змінюють правила гри", на обкладинці якої розмістили знімки 15 знаменитих жінок, що змінюють світ та руйнують стереотипи. Серед них була тоді ще акторка Меган Маркл.

Журналісти переконують, що герцогиня Сассекська дала інтерв'ю письменницям та натомість отримала кілька примірників книги. Саме тому Меган Маркл мала видання, з якого й сплагіатила не тільки обкладинку, але й тему: Vogue вийде з лейтмотивом "Сила змін", який є основою книги австралійських письменниць.

Окрім цього, палітурка видання була чорно-білою, як і в творінні герцогині Сассекської. Вже у 2017-му Саманта і Стеф перевидали книгу, зробивши обкладинку кольоровою. За кілька років "Змінюють правила гри" стала бестселером продажів, а авторки отримали світову славу.



Меган Маркл звинуватили у плагіаті / Фото: The Daily Mail

Чималу критику обкладинка отримала і в мережі. Люди були обурені, чому Меган Маркл не запросила для зйомки зірок з азіатською зовнішністю.

"Це жарт? А де жінки, які не є супермоделями або дружинами мільярдерів? А де жінки з азіатською зовнішністю? Ті, які є справжніми героями, адже щодня змінюють цей світ, а не задовільняють власне его", – написали обурені користувачі мережі, передає Express.