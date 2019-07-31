Меган Маркл вдалося взяти відверте інтерв'ю у Мішель Обами для Vogue: найкращі цитати

Днями герцогиня Сассекська представила свою першу роботу з британським Vogue, а саме – обкладинку та ідею серпневого номера, який присвятила сильним жінкам. Однією з запрошених гостей стала колишня перша леді США Мішель Обама. В інтерв'ю для Меган Маркл вона розповіла про дитинство, себе теперішню, а також про материнство.

На обкладинці серпневого Vogue постало 15 сильних особистостей, яким є, про що розповісти світові. Однак поміж них залишилося одне вільне місце, аби кожна жінка могла уявити себе на цьому місці. Хто б не хотів бути на обкладинці Vogue разом з Мішель Обамою, до прикладу? Так, на офіційному сайті британського видання з'явилося відверте інтерв'ю з колишньою першою леді США.

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Незважаючи на те, що в продаж випуск надійде 2 серпня, прочитати один з найбільш очікуваних матеріалів прихильники Меган Маркл та гостей, з якими вона співпрацювала, можуть вже сьогодні, 31 липня.

Найкращі цитати Мішель Обами:

Меган Маркл: Ти надіслала мені дуже добре повідомлення в цьому році на День матері. Розкажи, чому тебе навчило материнство?

"Бути матір'ю – це справжній майстер-клас по тому, як навчитися відпускати. Як би ми не старалися, ми не можемо контролювати все. О, як же я намагалася це робити, особливо на початку. Як матері, ми хочемо, щоб ніхто і ніщо не завдавало болю нашим дітям. Але у життя свої плани. Розбиті коліна, нерівна дорога і розбиті серця – це частина життя. Але що найбільше мене приборкує і обнадіює одночасно – це те, наскільки стійкі мої доньки ... Вони перетворюються в розумних, милосердних і незалежних молодих жінок, здатних самостійно прокладати собі дорогу.



Мішель Обама з доньками і мамою / Instagram / @michelleobama

Материнство навчило мене того, що моя головна робота - дати їм простір для дослідження себе і перетворення в таких людей, якими вони хочуть стати. Чи не в тих, ким би я хотіла, щоб вони стали, і не в тих, ким я сама хотіла стати в їхньому віці, але в тих, хто вони є насправді. Материнство також навчило мене того, що не можна самій прокладати дітям дорогу в надії усунути будь-які перешкоди. Замість цього тобі потрібно бути для дітей безпечним місцем, куди вони завжди можуть приземлитися, якщо впадуть", – розповіла Меган Маркл Мішель Обама.

Меган Маркл: Якби ти зустрілася з 15-річною собою, як ти думаєш, що б вона сказала, побачивши те, ким ти стала?

"Мені здається, вона б пишалася тим, як далеко я зайшла, але водночас вона б не дозволила мені розслабитися. Мені здається, вона б подала мені один з тих мовчазних знаків схвалення, розумієш? Мені вона завжди нагадує, що в Чикаго і раніше ще багато дівчаток, яким не дають право голосу, яких відкидають або говорять, що вони мріють про занадто багато. Вона б сказала мені, що я повинна продовжувати боротися за них. А ще вона б, напевно, посміхнулася, побачивши, який у мене милий чоловік", – запевнила екс-перша леді США.



Барак і Мішель Обама з доньками / Instagram / @michelleobama

Меган Маркл: А тепер змінимо тему і закінчимо розмову незвичайним питанням ... Який звук з тих, що ти чула, вважаєш найпрекраснішим?

"Коли Малія і Наташа були ще немовлятами, ми з Бараком могли годинами дивитися, як вони сплять. Нам подобалося слухати, які звуки вони видавали. Особливо, як вони бурмотіли, замріявшись про щось. Не зрозумій мене неправильно, але бути молодими батьками дуже втомлює. Але є щось дивне, коли в будинку з'являється дитина. Час починає йти по-іншому, кожен момент стає нескінченністю", – зізналася дружина Барака Обами.



Барак Обама з доньками / Instagram / @michelleobama