Меган Маркл вдруге відмовиться від гучного святкування дня народження, – ЗМІ

Герцогиня Сассекська попри чутки про королівські вимоги вдруге відмовляється від святкової вечірки. У неділю, 4 серпня, Меган Маркл не буде влаштовувати гучне свято з нагоди 38-річчя, надавши перевагу затишному сімейному застіллю з принцом Гаррі.

Як повідомляє королівський оглядач журналу Elle, герцоги Сассекські мали такі насичені тижні, що планують відмовитись від прийому для родичів та друзів. Відтак принц Гаррі та Меган Маркл, ймовірно, проведуть день разом зі своїм сином Арчі Харрісоном.

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"Принц Гаррі якраз повернеться з табору Google на Сицилії, де він виступив з промовою про боротьбу зі зміною клімату, тому вони спокійно проведуть день народження Меган в колі сім'ї. Герцог і герцогиня були настільки зайняті останнім часом, що її день народження буде просто заслуженим днем ​​відпочинку з декількома друзями і, звичайно, можливістю розділити дорогоцінні моменти з Арчі", – розповів репортер.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що королева Єлизавета ІІ готує для невістки особливий подарунок на день народження – спільну поїздку до замку Балморал. У шотландському маєтку Її Величність щороку проводить відпочинок, запрошуючи туди тільки найближчих родичів. Зазначалось, що спеціально для свята королева замовить торт у свого кондитера, однак, ймовірно, плани монарха чи то герцогині дещо змінились.

У 2018 році Меган Маркл також не скористалась можливістю влаштувати своє свято в колі королівських родичів. Тоді герцоги Сассекські були запрошеними гостями на весіллі друга дитинства принца Гаррі – Чарлі ван Cтраубензі.



Меган Маркл / Фото: Getty Images



Принц Гаррі на весіллі Чарлі Ван Страубензі / Фото: Getty Images