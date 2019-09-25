Меган Маркл вдруге за тур Африкою повторила свій минулорічний образ: фотопорівняння

Герцогиня Сассекська наразі перебуває в 10-денному турі Африкою, де спілкується з місцевим населенням та здійснює просвітницьку роботу. Після чималих скандалів про її елітні речі для світських заходів Меган вирішила зекономити та вдруге за тур Африкою одягнути сукню, що й минулого року.

Вперше вона засвітила таку ж сукню, як і минулого року на острові Тонга, в перший день африканського туру. Це була блакитна сукня-сорочка від Veronica Beard, яка підкреслювала її фігуру.

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На другий день туру для прийому в резиденції британської дипломатичної місії вона одягнула смугастий сарафан оливкових відтінків від Martin Grant, який поєднала із лаконічними сережками з чорним каменем у формі капель. Своє волосся Меган Маркл розпустила та підкреслила обличчя легким макіяжем.



Ніжний макіяж та зачіска Меган Маркл в Африці у другий день туру / Getty Images

Компанію їй склав, традиційно, принц Гаррі, який з моменту другої офіційної зустрічі в стародавній мечеті Кейптауна не змінював образ: світло-сірий костюм, блакитна сорочка, та туфлі і пояс коричневого кольору. Для подружжя це був третій офіційний захід за другий день туру Африкою.



Меган Маркл повторила свій минулорічний образ в Африці / Getty Images

Такий же образ вона приміряла минулого року під час візиту в Австралії, коли разом з принцом Гаррі відвідала австралійський пляж Бонді-Біч, розташований в передмісті Сіднея.



Меган Маркл і принц Гаррі в Австралії у 2018 році / Getty Images



Образ Меган Маркл від Martin Grant в Австралії та Африці / Instagram / @hrhofsussex

Однак, не обійшлось без курйозних моментів. На заході дівчина хотіла підійти до герцогів Сассекських, щоб поспілкуватись, але неочікувано загубила свою туфлю, через що Меган поспішно назвала цей випалок "Моментом Попелюшки". Попри сміх, Меган і Гаррі швидко взялись допомагати дівчині, через що та збентежено усміхнулась.