Меган Маркл відвідала благодійну організацію у Канаді: нові фото герцогині

Поки принц Гаррі у Лондоні виконує свої королівські обов'язки та продовжує вести перемовини з родичами, його дружина Меган Маркл проводить час у Канаді. Герцогиня Сассекська вирішила не тільки відпочивати з маленьким Арчі Гаррісоном, але й приділити час благодійникам. Днями вона здійснила публічний вихід до двох організацій у Ванкувері.

Про візит Меган Маркл розповіли представники спільнот Justice for Girls та Downtown Eastside Women's Centre. Саме вони опублікували у мережі фото з герцогинею та поділились враженнями від спілкування з нею, передає Entertaiment Tonight.

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За словами директорки Justice for Girls Зої Крейг-Сперроу, Меган Маркл приїхала до офісу, не зважаючи на чималий снігопад у Ванкувері. Упродовж майже 2 годин представниця королівської родини спілкувалась з благодійниками та цікавилась деталями їхньої роботи. Окрім цього, герцогиня Сассекська дала поради активістам, які вони планують згодом втілити. Бесіда, як переконує Зої Крейг-Сперроу, була досить неформальною.

Герцогиня була дуже доброю і люб'язною. Меган дійсно добре обізнана в усіх питаннях, які ми обговорювали. Ми провели дуже приємну розмову у форматі двосторонньої дискусії. Нам всім було з нею дуже комфортно спілкуватись,

– поділилась очільниця благодійної організації.

Для публічного виходу Меган Маркл обрала досить буденне вбрання. Герцогиня Сассекська красувалась у чорних штанах і світлому джемпері, який є трендом цього сезону. Образ вона вирішила доповнити чоботами без підборів та курткою кольору хакі. На всіх фото Меган Маркл виглядала безтурботно та щасливо усміхалась перед камерою.



Меган Маркл відвідала благодійників / Justice for Girls



Нові фото Меган Маркл з Канади / Justice for Girls



Меган Маркл у Ванкувері / The Daily Mail

Як відомо, у несподіваній заяві герцоги Сассекські оголосили, що хочуть віддалитись від королівської родини та доручень Букінгемського палацу. Однак принц Гаррі та Меган Маркл не приховують, що прагнуть і надалі підтримувати благодійні проєкти. Ймовірно, Justice for Girls стане однією з організацій, якій допомагатиме подружжя. Благодійники виступають проти насилля, булінгу та расизму щодо дівчаток-підлітків. Ці ідеї вже давно звучать у промовах Меган Маркл, тому вона залюбки обговорила їх під час зустрічі з представниками спільноти.

Окрім цього, вже відомо, що герцогиня Сассекська буде озвучувати мультфільми Disney. Про цю співпрацю принц Гаррі домовився ще влітку 2019 року, чим обурив всіх британців.