Меган Маркл відвідала місце жорстокого вбивства 19-річної дівчини: подробиці таємного візиту

В програмі туру герцогів Сассекських Африкою були заплановані не лише офіційні зустрічі, але й низка заходів, на яких вони обговорюватимуть питання безпеки, охорони здоров'я, а також гендерної нерівності. Тому 38-річна Меган Маркл не могла не відвідати місце, де кілька тижнів тому жорстоко вбили 19-річну студентку.

Наприкінці серпня у столиці Південної Африки, Кейптауні, 42-річний співробітник пошти жорстоко вбив 19-річну студентку, яка прийшла отримати свою посилку. Жахлива історія одразу ж набула розголосу, а особливої уваги їй надали герцоги Сассекські, у яких вже був запланований тур до цього міста.

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Оскільки Меган Маркл активно виступає за фемінізм, а також піднімає питання гендерної нерівності, домашнього насильства і вбивств жінок, вона не могла залишитися осторонь. Днями 38-річна герцогиня таємно відвідала місце, про яке після трагедії знає чи не кожен житель ПАР. Вона приєдналася до ініціативи місцевих, які створили імпровізований меморіал в знак пам'яті вбитої студентки Уїнене Мрветьяна.

Меган Маркл зав'язала жовту стрічку біля поштового офісу, де залишила зворушливе послання: "У цій ситуації ми разом з вами. Гаррі і Меган, 26 вересня 2019 року".

Що відомо про вбивство дівчини?Студентка кейптаунського університету Уїнене Мрветьяна була вбита 24 серпня 2019 року. Дівчина прийшла у місцеве відділення пошти, аби забрати свою посилку. Під час перебування в приміщенні один зі співробітників заманив її в пастку, де зґвалтував студентку, а після чого побив її до смерті поштовими вагами. Тіло Уїнене Мрветьяна було виявлено через тиждень після трагедії.