Меган Маркл відвідала притулок, який взяла під свою опіку, в сукні від мас-маркету за 25 фунтів

Герцогиня Сассекська приступила до виконання своїх обов'язків після закінчення різдвяних канікул. Так, 37-річна дружина принца Гаррі відвідала благодійну організацію, опікуном якої стала у 2019 році, в бюджетному, однак не менш розкішному образі.

Перші знімки з офіційного виходу Меган Маркл з'явилися на сторінці королівської сім'ї у Twitter.

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У середу, 16 січня, герцогиня Сассекська вперше відвідала один з перших своїх патронажів – благодійну організацію Mayhew. Зазначимо, що об'єднання відповідає за покращення добробуту і розв'язання проблем із житлом бездомних тварин, а також за освіту і комфортне місце проживання безхатченків.

Для другого офіційного виходу у 2019 році Меган Маркл обрала бюджетний total look. Вагітна дружина принца Гаррі одягнула світло-бежеве пальто, з-під якого виднілася сукня під шию від H&M за 25 фунтів стерлінгів. Доповнили образ герцогині туфлі-човники в тон до світлого вбрання.



Меган Маркл в сукні від H&M / Instagram / @hellomaguk

Під час заходу Меган Маркл знайомилися з жителями притулку, з тваринами, якими представники Mayhew опікуються, і новими власниками собак і кішок, яких забрали в сім'ю.

In 2018 @TheMayhew:



Handled 1061 animal welfare cases

Neutered 12,109 cats and dogs overseas

Rehomed 98 dogs and 380 cats

Vaccinated 32,431 dogs against rabies

Educated 111,097 adults and children in India



More: https://t.co/RQkTEnNMC7 pic.twitter.com/koRtekMtAP — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 16 січня 2019 р.