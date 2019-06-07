Меган Маркл визнали найвпливовішою жінкою Великобританії, – Vogue

Британський глянцевий журнал Vogue щорічно публікує рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії. У 2019 році у нього потрапила дружина принца Гаррі Меган Маркл.

Рейтинг опубліковано у п'ятницю, 7 червня, на сайті британського Vogue.

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За версією глянцевого журналу, герцогиня Сассекська – це сучасна принцеса, яка володіє "революційною" силою.

Досить революційне рішення Меган і Гаррі не афішувати народження їхньої дитини і його перші дні зображає прагнення до здорового способу життя, яким Меган була відома і до того, як почала своє нове життя, а також її феміністичні ідеали,

– йдеться в матеріалі.

Крім дружини принца Гаррі, в рейтингу найвпливовіших жінок Великобританії опинилися дизайнерка і феміністка Кейт Уайт Келлер, модель Наомі Кемпбелл, кореспондентка BBC Емілі Мейтліс, візажистка Пет Макграт, співачка Джорджа Сміт та інші.

Додамо, що герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, як і інших представників королівської сім'ї, у списку немає.



Меган Маркл / Getty Images