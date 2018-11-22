Меган Маркл вкотре порушила королівські правила: цікаві деталі

Герцогиню Сассекську з часу королівського весілля з принцом Гаррі неодноразово підловлювали на порушенні правил. Цього разу Меган Маркл вбрала прикрасу, яку здебільшого представниці Букінгемського палацу відмовляються носити.

Вагітна дружина принца Гаррі взяла участь в анонсованій зустрічі з представницями Hubb Community Kitchen. В тандемі з цією організацією Меган Маркл випустила книгу "Разом: кулінарна книга нашого співтовариства". Під час візиту герцогиня Сассекська приготувала обід та весело провела час.

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Перед камерами Меган позувала у стильному пальто від Club Monaco, сукні та черевичках. Свій образ герцогиня доповнила щільними чорними колготами.



Меган Маркл у Лондоні / Twitter @KensingtonRoyal



Герцогиня Сассекська у Лондоні / Twitter @KensingtonRoyal

Та не вбрання привернуло увагу журналістів, а прикраса, з якою Меган Маркл красувалась під час публічного виходу. Герйогиня Сассекська засвітила каблучку з надписом "любов" ("love"). Ймовірно, прикрасу з романтичним словом їй подарував принц Гаррі. Подібний виріб є в колекції ювелірного бренду Meredith Hahn. Вартість каблучки становить 70 доларів, а зроблена вона з золота та срібла.



Меган Маркл порушила королівське правило / Daily Mail

Як зазначають журналісти Daily Mail, герцогиня порушила протокол. Представниці королівської родини не носять вбрання з надписами та надають перевагу скромному образу. Таке ж правило стосується й прикрас. Відтак Меган Маркл з милим аксесуаром вкотре потрапила до списку порушниць протоколу.