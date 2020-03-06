Меган Маркл вперше після "мегзиту" здійснила публічний вихід: приголомшливі фото

Вже в останній день березня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл офіційно перестануть представляти британську монархію. Та перед остаточним складанням повноважень герцоги Сассекські вирішили виконати прохання королеви та взяти участь у кількох урочистих заходах.

Ввечері 5 березня подружжя відвідало щорічну церемонію нагородження преміями Endeavour Fund Awards, що відбулась у Лондоні. Нагороди створені для підтримки ветеранів, які відновлюють здоров'я після бойових травм та беруть участь у спортивних змаганнях, зокрема, знаменитих "Іграх нескорених". Для принца Гаррі цей захід був особливим, адже він упродовж багатьох років підтримує ініціативи ветеранів.

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Вони показують силу, яка відіграє велику роль у спорті, та авантюрний виклик у відновленні. Але найбільше – шанс знову стати частиною команди, намагаючись досягти немислимих результатів. Ви, хлопці, продовжуєте вражати, надихати та кидати виклик, щоб змінити життя після травми,

– зазначив принц Гаррі на церемонії.

Не менш особливим вихід став і для Меган Маркл. Це вперше після переїзду до Канади та оголошення про складання королівських обов'язків вона вийшла на публіку. Ефектності кадрам додавав проливний дощ, який був у Лондоні.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Для урочистої події принц Гаррі підібрав класичний синій костюм, який поєднав із сорочкою та краваткою. Водночас Меган Маркл красувалась поряд з чоловіком у приталеній сукні бірюзового кольору. Вбрання герцогиня Сассекська обрала із колекції Victoria Beckham, а її вартість становить понад 30 тисяч гривень. Образ модниця завершила туфлями-човниками від Manolo Blahnik і клатчем від Stella McCartney.

Цікаво, що Меган Маркл вирішила не робити звичної укладки волосся, а цього разу надала перевагу хвосту. Ймовірно, саме ця зачіска набуде шаленої популярності у 2020 році.



Герцоги Сассекські повернулись до Лондона / Getty Images



Ефектний образ Меган Маркл / Getty Images

Очікується, що до кінця місяця принц Гаррі та Меган Маркл також відвідають Mountbatten Music Festival та церковну службу у Вестмінстерському абатстві. Окрім цього, Гаррі вирішив записати з Джоном Бон Джові спільну пісню, яка буде створена на підтримку його масштабного проєкту Invictus Games.