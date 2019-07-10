Меган Маркл вперше вийшла в світ з новонародженним Арчі Харрісоном: фото від папараці

Нещодавно герцоги Сассекські охрестили свого сина Арчі Харрісона. Таїнство відбулося в суботу, 6 липня. А одразу після традиційної церемонії Меган Маркл вирішила здійснити вихід, взявши з собою охрещеного двомісячного сина.

Сьогодні, 10 липня, у Уокінгхемі проходить Королівський день благодійності поло у приватному клубі Billingbear Polo Club. На заході засвітилася новоспечена мамуся Меган Маркл разом зі своїм сином Арчі Харрісоном.

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Це перший вихід, який герцогиня Сассекська здійснила поза офіційним порядком. Для заходу просто неба вона одягнула вільну буденну сукню кольору хакі, а також сонцезахисні окуляри. А її двомісячний первісок лежав у неї на грудях у білому комбінезоні на короткий рукав. Новоспечена мамуся не приховувала почуттів до сина: обіймала, цілувала та усміхалася до нього.

Фото: Instagram / @meghan_and_harry