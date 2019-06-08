Меган Маркл вперше з'явилась на публіці після пологів: яскраві фото

Герцогиня Сассекська здійснила свій перший вихід після народження її первістка Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора. Це сталось сьогодні, 8 червня, в день офіційного святкування дня народження Єлизавети II.

Відомо, що подвійне свято у королеви Великобританії бере свій початок з 1748 року. Згідно з сімейними традиціями та історією, Єлизавета ІІ обрала другу суботу червня для проведення розкішного параду в честь дня її народження, на який з'їжджається вся королівська родина та люди з усього світу. Але своє 93-річчя королева відзначала 21 квітня 2019 року.

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Відтак, в такий величний та значимий для Великобританії день, Меган Маркл в складі королівської сім'ї теж взяла участь у події. Разом з чоловіком принцом Гаррі, Кейт Міддлтон та Каміллою Паркер-Боулз вона проїхалась у розкішній кареті. Для свого дебютного виходу після пологів (незважаючи на офіційне представлення королівського первістка 8 травня) Меган Маркл одягнула синю сукню кардиган в тон, прикривши свою голову стильним капелюшком. В руках жінка тримала маленький клатч, а її вуха прикрашали ніжні діамантові сережки.



Меган Маркл вперше з'явилась на публіці після пологів / Getty Images



Королівська сім'я на параді в честь дня народження Єлизавети II / Getty Images

Варто додати, що її волосся було акуратно заплетене в гульку, а обличчя підкреслене ніжним макіяжем. Помітно, що Меган Маркл ще повністю не прийшла у форму після пологів, адже її помітно набрані кілограми під час вагітності ще досі присутні. Незважаючи на це, герцогинця Сассекська мала чудовий вигляд та випромінювала щастя, усміхаючись всім присутнім на королівському параді.



Меган Маркл вперше з'явилась на публіці після пологів / Getty Images

Не менш щасливо та, водночас, схвильовано, виглядав принц Гаррі. Для важливої сімейної події він одягнув королівську форму та був поруч разом зі своєю обраницею.



Принц Гаррі і Меган Маркл на параді у Лондоні / Getty Images

Що відомо про пологи Меган Маркл? 6 травня 2019 року герцогиня Сассекська народила первістка. У той день близько обіду представники Кенсінгтонського палацу офіційно заявили, що принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками. Пара назвала нащадка Арчі Харрісоном Маунтбаттен-Віндзором.



Згідно зі свідоцтвом про народження, пологи відбулись в елітній лондонській лікарні, вартість одного дня в якій становить близько тисячі доларів. Хлопчик народився о 5:26 зранку, а в графі професії матері було вказано "принцеса Сполученого Королівства". Наразі герцогиня Сассекська перебуває у маєтку у Віндзорі, де спільно з принцом Гаррі доглядає за новонародженим сином.