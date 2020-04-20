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Меган Маркл вперше з'явилася на телеекрані після "мегзиту": відео

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Меган Маркл дала перше інтерв'ю після "мегзиту" / Фото: Getty Images

Сьогодні, 20 квітня, Меган Маркл з'явилася у ранковому шоу Good Morning America. Саме ця поява на екрані стала першою для зірки після зречення від королівських повноважень. У програмі вона розповіла про співпрацю з Disney. Але відео, на яке чекали глядачі, було записане ще в липні 2019 року.

Після відмови від повноважень членів британської монаршої родини Меган Маркл та принц Гаррі розпочали приватне життя поза камерами. Проте світова преса спрагла до особистих подробиць подружжя й з нетерпінням чекає на їхні публічні появи. Так, Меган Маркл все ж вирішила з'явитися у ранковому шоу Good Morning America, проте інтерв'ю стосувалося лише спільної роботи зі студією Disney.

До теми Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від співпраці з чотирма британськими виданнями

Меган розпочала своє повернення в Голлівуд озвучкою мультфільма "Слони", який екранізує подорож диких тварин через пустелю Калахарі в Південній Африці. Відео, яке сьогодні, 20 квітня, показали у випуску Good Morning America було зняте задовго до "мегзиту" під час студійних записів для документальної стрічки в липні 2019 року. З телеекрану Меган заявила, що безмежно рада стати частиною екранізації історії про слонів. 

Вона акцентувала на тому, що їй доводилося мати справу зі слонами у реальному житті. Тоді вона усвідомила, що у їхній поведінці прослідковуються людські риси: турбота про менших та відповідальність за своє стадо. 

Ці істоти настільки величні і в той же час вони такі чутливі і такі пов'язані одне з одним. Я сподіваюся, що люди, переглянувши цей фільм, будуть піклуватися одне про одного, про цю планету та цих тварин зовсім по-іншому,
– розповіла Меган. 

Відомо, що робота над стрічкою "Слони" тривала ще 2019 року, а принц Гаррі був присутній під час запису голосу дружини на одній з лондонських студій. Меган Маркл не стала обмежуватися лише співпрацею з Disney. Її агенти активно підшукують ролі у фільмах про супергероїв. Меган Маркл усвідомлює, що співпраця з компанією Marvel може принести їй приголомшливий успіх. Така кінопродукція орієнтована на світову аудиторію і заробляє мільярди у прокаті.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Меган Маркл
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