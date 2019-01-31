Меган Маркл вразила несподіваним вибором вбрання: чарівні фото

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Меган Маркл в Асоціації університетів Співдружності
Меган Маркл в Асоціації університетів Співдружності / Twitter / @KensingtonRoyal

Вагітна Меган Маркл не поспішає займати місце на королівському дивані, а продовжує активно виконувати свої обов'язки патрона. Герцогиня Сассекська відвідала Асоціацію університетів Співдружності, де засвітила несподіваний образ.

Меган Маркл 30 січня зачарувала прихильників своїм вбранням. До Королівського національного театру вона прийшла у світлій сукні та піджаку, які підкреслили її вагітний живіт. А вже наступного дня дружина принца Гаррі засвітила кардинально інший look. 

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Меган Маркл у Лондоні
Меган Маркл у Лондоні / Getty Images

Вагітна Меган Маркл навідалась до Асоціації університетів Співдружності у чорній сукні та стильному пальті від Givenchy. Свій образ герцогиня доповнила улюбленими туфлями-човниками. Лаконічні прикраси та сплетене волосся у пучок завершили look представниці Букінгемського палацу.

Такий образ став невеличкою несподіванкою для ЗМІ. Адже Меган Маркл полюбляє вражати прихильників новинками свого гардеробу, а от на зустріч з освітянами вона вбрала одяг, який вже показувала під час скорботних заходів до Дня пам'яті. Мабуть, герцогиня Сассекська бере приклад з Кейт Міддлтон, яка часто обирає бюджетні бренди та повторює свої образи. 

Меган Маркл у Лондоні
Меган Маркл у Лондоні / Getty Images

Вагітна Меган Маркл на зустрічі з освітянами
Вагітна Меган Маркл на зустрічі з освітянами / Getty Images

Герцогиня Сассекська поспілкувалась з британцями
Герцогиня Сассекська поспілкувалась з британцями / Twitter / @KensingtonRoyal

Раніше Меган Маркл заявляла, що питання освіти для неї дуже важливе. Герцогиня прагне, щоб кожна жінка могла реалізувати свій потенціал та безперешкодно здобувати знання, які принесуть їй успіх. Саме тому королева Єлизавета ІІ назначила дружину принца Гаррі патроном Асоціації університетів Співдружності. У рамках першої зустрічі Меган провела чимало бесід з представниками понад 500 навчальних закладів. 

Меган Маркл прийшла до Асоціації унівесритетів Співдружності
Меган Маркл прийшла до Асоціації університетів Співдружності / Twitter / @KensingtonRoyal

Стильний образ герцогині Сассекської
Стильний образ герцогині Сассекської / Twitter / @KensingtonRoyal

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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