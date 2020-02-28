Меган Маркл вважає, що королівська сім'я образила її, – ЗМІ

Герцоги Сассекські після складання королівських обов'язків вирішили жити на дві країни – Канаду та Великобританію. Однак Меган Маркл не поспішає повертатись до Лондона. Знаменитість розповіла близьким друзям, що почувається ображеною, тому поки не має наміру зустрічатись з родичами принца Гаррі.

Про це інсайдери розповіли журналістам The Daily Mail. Причиною таких слів Меган Маркл стала заборона Єлизавети ІІ щодо герцогів Сассекських. Її Величність наголосила, що подружжя більше не може використовувати свій титул в назвах комерційних фірм чи благодійних проєктів. Ба більше, навіть слово "королівський" відтепер під забороною для пари. Такий тиск Меган, як переконують джерела, вважає несправедливістю.

Важливо: Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили умови виходу з королівської сім'ї

Вона сказала, що якщо хтось і має почуватися ображеним, то це вона і Гаррі. Вони ніколи не збиралися наживатися на приналежності до королівської сім'ї. Абсурдно таким чином натякати на зловживання привілеями,

– заявив інсайдер.

Наразі принц Гаррі перебуває в Единбурзі з офіційним візитом. А от Меган Маркл не квапиться пакувати валізи, адже планує приїхати до Лондона тільки на самі заходи, в яких візьме участь зі своїм чоловіком та його родичами. Ця поїздка, як переконують інсайдери, не буде емоційно складною, адже герцогиня Сассекська не відчуває докорів сумління.

Водночас Меган Маркл переконана: Єлизавета ІІ приймала непросте рішення через тиск від своїх нащадків. Принц Гаррі, за словами інсайдерів, є улюбленцем Її Величності, тому вона завжди з більшою прихильністю ставилась до нього. Тому члени королівської родини вимагали від монарха жорсткого рішення.

"Меган сказала, що вони з Гаррі будуть вищими заздрості і дріб'язковості. Вони продовжать робити добрі справи і намагатися бути хорошими батьками для Арчі. Меган вважає, що на королеву чинили тиск – зажадали у неї накласти заборону на вільне використання титулів. Гаррі – улюбленець королеви, і інші в її оточенні просто не можуть змиритися з цим", – додав інсайдер.

Як відомо, в перші дні квітня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл офіційно припинять виконувати роль старших членів королівської родини. за місяць до цього пара виконає особливі доручення від Її Величності. Зокрема, принц Гаррі побуває на щорічній церемонії Endeavour Fund Awards, де спільно з дружиною зустрінеться з військовослужбовцями і ветеранами. Герцоги Сассекські також відвідають Mountbatten Music Festival та церковну службу у Вестмінстерському абатстві. Окрім цього, Гаррі вирішив записати з Джоном Бон Джові спільну пісню, яка буде створена на підтримку його масштабного проєкту Invictus Games.