Меган Маркл з принцом Гаррі вшанували пам'ять полеглих у Першій світовій війні: фото
Герцоги Сассекські 7 листопада завітали на Поле Пам'яті у Вестмінстерському абатстві, щоб традиційно вшанувати пам’ять військових, які загинули у Першій світовій війні.
На офіційний захід Меган Маркл і принц Гаррі одягнули жалобні образи темних кольорів, віддаючи шану полеглим. Герцогиня Сассекська одягнула темно-синє пальто з брошкою у вигляді маку, що є символом пам'яті жертв Першої світової війни. Її образ доповнив капелюшок з вуаллю, рукавиці та чорні черевики.
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Принц Гаррі у свою чергу одягнув парадну військову форму, яку традиційно обирає для таких заходів, адже сам свого часу навчався у Королівській військовій академії в Сандгерсті та має військове звання корнет. Зокрема, принц Гаррі був на службі в Афганістані.
Принц Гаррі та Меган Маркл на пам'ятному заході / Getty Images
Меган Маркл / Getty Images
Меган і Гаррі поклали на поле поминальні хрести та взяли участь в хвилині мовчання.
Принц Гаррі та Меган Маркл на пам'ятному заході / Getty Images
Відомо, що жалобний захід повинна була відвідати мачуха принца Гаррі – герцогиня Корноульська, але за станом здоров’я вона пропустила подію. Варто додати, що минулого року у День пам'яті на одному із заходів у Букінгемському палаці були присутні Єлизавета II, Кейт Міддлтон і Меган Маркл.