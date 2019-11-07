Меган Маркл з принцом Гаррі вшанували пам'ять полеглих у Першій світовій війні: фото

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Принц Гаррі та Меган Маркл на пам'ятному заході
Принц Гаррі та Меган Маркл на пам'ятному заході / Getty Images

Герцоги Сассекські 7 листопада завітали на Поле Пам'яті у Вестмінстерському абатстві, щоб традиційно вшанувати пам’ять військових, які загинули у Першій світовій війні.

На офіційний захід Меган Маркл і принц Гаррі одягнули жалобні образи темних кольорів, віддаючи шану полеглим. Герцогиня Сассекська одягнула темно-синє пальто з брошкою у вигляді маку, що є символом пам'яті жертв Першої світової війни. Її образ доповнив капелюшок з вуаллю, рукавиці та чорні черевики.

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Принц Гаррі у свою чергу одягнув парадну військову форму, яку традиційно обирає для таких заходів, адже сам свого часу навчався у Королівській військовій академії в Сандгерсті та має військове звання корнет. Зокрема, принц Гаррі був на службі в Афганістані.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл на пам'ятному заході / Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган і Гаррі поклали на поле поминальні хрести та взяли участь в хвилині мовчання. 

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл на пам'ятному заході / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

Відомо, що жалобний захід повинна була відвідати мачуха принца Гаррі – герцогиня Корноульська, але за станом здоров’я вона пропустила подію. Варто додати, що минулого року у День пам'яті на одному із заходів у Букінгемському палаці були присутні Єлизавета II, Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Велика Британія Принц Гаррі
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