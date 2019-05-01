Меган Маркл заборонили народжувати в домашніх умовах, – ЗМІ

Герцогам Сассекським принцу Гаррі і його вагітній дружині Меган Маркл довелося повернутися в Кенсінгтонський палац з власної резеденцій, в яку вони нещодавно переїхали. За словами інсайдерів, колишній акторці не дозволили народжувати у домашніх умовах.

Про це повідомляє видання Radar Online.

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Немає шансів на те, що колишній актрисі буде дозволено це зробити. Безпека королівської дитини має першорядне значення і вона повинна бути в лікарні,

– заявили інсайдер королівської сім'ї.

Крім того, у джерелі додали, що навколо Кенсінгтонського палацу посилили охорону. Також охоронці будуть супроводжувати Меган та Гаррі у лікарню, як тільки у герцогині почнуться перейми.

Меган Маркл і принц Гаррі раніше заявили, що не будуть відразу розголошувати новину про народження свого малюка. Найімовірніше, що фанати королівської сім'ї зможуть побачити дитину пізніше лише на фотографії. Додамо, що днями герцоги Сассекські відкрили свою спільну сторінку у соціальній мережі Instagram.

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