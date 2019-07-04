Меган Маркл забороняє американським родичам бачитись з її сином, – ЗМІ

Герцогиня Сассекська після народження первістка намагається відгородити його від усілякого негативу. Саме тому Меган Маркл прийняла рішення, що її скандальні родичі зі сторони батька не будуть бачитись з Арчі Харрісоном.

Як розповіли інсайдери The Daily Mail, дружина принца Гаррі вже понад рік не спілкується зі своїм батьком Томасом Марклом. Причиною цьому стали його скандальні заяви та прагнення заробити гроші на її королівському весіллі. Меган планує захистити свою дитину від таких родичів, тому категорично заявила, що жоден з них не буде бачитись чи спілкуватись з Арчі Харрісоном.

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Меган вважає, що в її житті зараз немає місця для її батька і його родичів. У неї тепер власна сім'я, до якої належать Гаррі і її чарівний новонароджений син. Вона дуже чітко дала зрозуміти, що хоче для Арчі тільки позитивного впливу,

– розповів інсайдер.

При цьому герцогиня Сассекська з великим теплом ставиться до своєї родини по маминій лінії. Саме вони виховували Меган Маркл та проводили з нею чимало часу в підлітковому віці. Тому після весілля вона спілкується з ними, а сама Доріа Редлан переїхала тимчасово до Віндзора, щоб допомагати дружині принца Гаррі у догляді за немовлям.

Окрім цього, за даними джерел, герцогиня Сассекська вже знайшла заміну батька в королівській родині. Принц Чарльз часто дає поради Меган Маркл та навіть допомагає їй у підготовці до хрестин, які відбудуться вже 6 липня.

Якими скандалами відзначився батько Меган Маркл?Томас Маркл часто потрапляв у скандальні новини ЗМІ. Перед королівським весіллям чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл. Після серії резонансних новин у ЗМІ він раптово відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявивши, що має заплановану операцію. Журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла.



Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали. Дізнавшись про вагітність своєї зіркової доньки, Томас Маркл перестав з'являтись у ЗМІ та розповів, що вона буде чудовою матір'ю. "Я радий почути, що у матері й дитини все добре. Я пишаюся тим, що мій онук народився у британській королівській сім'ї, і я впевнений, що він виросте достойною людиною, щоб служити короні й народу Великої Британії з честю. Нехай Господь Бог благословить цю дитину", – зазначив Томас Маркл після народження внука.