Меган Маркл закрила таємний Instagram-акаунт через погрози у мережі, – ЗМІ
Вагітній герцогині Сассекськській Меган Маркл, яка мала таємний акаунт у соціальній мережі Instagram, довелося закрити його для того, щоб зберегти психологічне здоров'я.
Так, для Меган вдається не легко жити у новому статусі, адже королівські правила змушують її повністю ізолюватися від стилю життя, яке було до заміжжя з принцом Гаррі. Про це повідомляє видання Daily Mail.
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Свій особистий акаунт, який користувався популярністю у мережі, Маркл видалила після оголошення про заручини з онуком Єлизавети II. Однак згодом герцогиня створила фейкову сторінку, щоб слідкувати за життям друзів.
Але, як стало відомо, колишній акторці було складно сприймати гострі та негативні коментарі про себе у соціальній мережі. Крім того, вона бачила навіть погрози на свою адресу.
Негативні коментарі дуже сильно вплинули на неї – вона відчувала себе самотньою і беззахисною. Через погрози, які зроблені онлайн, герцогиня вважає, що знаходиться в небезпеці, коли з'являється на публіці без охорони. Вона постійно думає, що на неї можуть напасти,
– зазначає інсайдер.
Меган Маркл / Getty Images