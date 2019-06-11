Меган Маркл засвітила подарунок принца Гаррі на їх річницю весілля: фото

Герцоги Сассекські все більше привертають увагу громадськості та ЗМІ. Все тому, що принц Гаррі та Меган Маркл намагаються приховати чимало деталей свого приватного життя і частенько порушують королівські правила. Саме тому кожен їхній вихід ретельно розглядають журналісти.

Особливу їхню увагу привернула перша поява Меган Маркл на публіці після народження первістка. Сталось це під час святкування неофіційного дня народження Єлизавети ІІ. Знаменита невістка не пропустила такої дати та долучилась до урочистого параду, де й засвітила коштовний подарунок від свого чоловіка.

Читайте також: Офіційне святкування дня народження Єлизавети II: розкішний вихід 93-річної королеви та її сім'ї

Журналісти помітили, що Меган Маркл красувалась у кареті з новим перстнем. Спершу герцогиня Сассекська віталась з британцями у шкіряних рукавицях, та як тільки вона зняла аксесуар фотографам вдалось зробити знімки подарунка принца Гаррі. Прикрасу Меган приміряла до своєї обручки, а на коштовності виднілось чимало діамантів.

Як виявилось, цей перстень є символом вічного кохання, тому принц Гаррі символічно подарував її дружині на першу річницю їхнього весілля, що відбулось 19 травня. Такі прикраси у королівській родині дарують на особливі свята, тому в цьому випадку внук Єлизавети ІІ не порушив королівських правил. Подібний перстень отримала і Кейт Міддлтон від принца Вільяма: дорогоцінність їй вручили після народження первістка – принца Джорджа.



Меган Маркл вперше з'явилась на публіці після пологів / Getty Images



Перстень Меган Маркл / Колаж LifeStyle 24

Загалом герцоги Сассекські ефектно виділяються з-поміж представників Букінгемського палацу. Як принц Гаррі, так і Меган Маркл поважають королівські правила, однак інколи йдуть наперекір їм. Так, на Різдво герцог Сассекський не дотримався традицій уникати дорогих подарунків та вручив своїй дружині дорогоцінні прикраси. Тоді інсайдери стверджували, що королева не була в захваті від такого вчинку закоханого Гаррі.