Меган Маркл засвітила помітно округлий живіт у блискучому вбранні: фото

19 листопада вагітна герцогиня Сассекська Меган Маркл у компанії чоловіка принца Гаррі відвідала благоднійний концерт Royal Variety Performance в театрі Палладіум в Лондоні.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Royal Variety Performance – це благодійний концерт, який вперше відбувся у 1912 році і проходить щорічно під патронатом королеви Єлизавети II. Відомо, що принц Гаррі вперше відвідав подію лише у 2015 році, натомість герцогиня – вперше.

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Для виходу Меган Маркл обрала чорно-білий топ, розшитий паєтками, який продемонстрував округлий живіт герцогині. Її образ доповнила довга чорна спідниця від Safiyaa.

На блігодійному концерті виступили такі зірки як Андреа Бочеллі, Take That, Clean Bandit, Джордж Езра та інші.



Меган Маркл / Getty Images

Дивіться відео виходу Меган Маркл: